Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ајәтуллаһул-үзма Һүсејн Вәһид Хорасани, Шиә Дүнјасынын нүфузлу мәрҹә-и тәглидләриндән вә дин хадимләринин ҝөркәмли мүәллимләриндән бири, илләрлә елми фәалијјәт, тәдрис вә тәләбә јетишдирмәдән сонра 17 нојабр 2026-ҹы ил сәһәр радәләриндә дүнјасыны дәјишди.
Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Вәһид Хорасанинин офисиндән јајылан мәлумата әсасән, мәһум Али Тәглид Мәрҹәси илләрлә тәһсил, тәдгигат вә Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) елмләринин тәдриси, Әһли-Бејтин (әлејһимус-сәлам) мүгәддәс һүдудларынын мүдафиәси, алимләр јетишдирмәси вә дини шүарлары дирчәлтмәсиндән сонра Али Мәлаикута говушду.
Онун офисинин рәсми бәјанатында дејилир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Инна лиллаһи вә инна илејһи раҹиун
“Ја әјјәтуһән-нәфсул-мутмаиннә, ирҹи'и ила рәббики радијәтән мардијјә, фәдхули фи ибади, вәдхули ҹәннәти.”
Ән дәрин кәдәр вә һүзнлә, Әһли-Бејт (әлејһимүс-сәлам) фәгиһи, дүнја шиәлијинин бөјүк мәрҹә-и тәглиди, Илаһи алим вә дин хадимләринин бөјүк мүәллими Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Вәһид Хорасанинин (Аллаһ ондан разы олсун) вәфат етдијини билдиририк.
Он илләрлә Ал-Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) елмләринин тәһсили, тәдгиги вә тәдрисиндән, Әһли-Бејтин (әлејһимүс-сәлам) мүгәддәс һүдудларынын мүдафиәсиндән, Һәзрәт Вәли-Әср (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһу) јетимләринин һимајәсиндән, чохсајлы фәзиләтли алимләр јетишдирмәкдән вә дини шүарлары, хүсусилә Сиддигәји-Күбра, Һәзрәти Фатимә Зәһарнын (саламуллаһи әлејһа) матәмини дирчәлтмәкдән сонра, о һәзрәтин шәһадәт ҝүнләриндән сонра ҹаныны Ҹанана тәслим етди вә о Илаһи фәгиһ бизи тәрк етмәклә Исмәт вә Тәһарәт аиләсинә (әлејһимүс-сәлам) сәмими мәһәббәт бәсләјән бүтүн инсанларын гәлбини јандырды.
Бу әвәзи өдәнилмәз иткини Һәзрәт Бәгијјәтуллаһүл-Әзәмин (руһумуз она фәда олсун) мүгәддәс һүзуруна, дин хадимләринә, фәгиһлик вә мәрҹәлик мәгамына еһтирам бәсләјәнләрә вә бүтүн шиәләрә башсағлығы веририк.
Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани һәзрәтләри илә вида мәрасими сабаһ, 18 нојабр 2026 тарихдә, саат 09:00-да, Мәсумәји Гумда, 19 Деј хијабаны, Фатимијјә Мәсҹидиндән Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин Һәрәминә доғру баш тутаҹаг, даһа сонра о һәзрәтин мүбарәк ҹәсәди 19 нојабр 2026 тарихдә мүгәддәс Мәшһәд шәһәринә апарылараг Имам Рзанын һәрәминдә торпаға тапырылаҹагдыр.
Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Ваһид Хорасанинин (Аллаһ ондан разы олсун) Офиси
Һәјаты вә Тәһсили
Һәзрәт Ајәтуллаһ Һүсејн Вәһид Хорасани 1921-ҹи илин март ајынын 21-дә (Һиҹри-шәмси 1300-ҹү илин Фәрвәрдин ајынын 1-и) Нишапурда анадан олуб. Дини елмләр тәһсилинә Мәшһәддә башлајыб вә әдәбијјат вә һөвзә сәвијјәләрини өјрәндикдән сонра дөврүнүн ҝөркәмли мүәллимләриндән бәһрәләниб.
О, али сәтһи битирдикдән сонра Ајәтуллаһлар Мирзә Меһди Исфаһани вә Аштијанинин хариҹ фигһи дәрсләриндә иштирак едәрәк али ичтиһад дәрәҹәләринә чатыб. Әгли елмләрдә дә Мирзә Әбүлгасим Илаһи вә Мирзә Меһди Аштијани кими мүәллимләрдән бәһрәләниб.
Ајәтуллаһ Ваһид Хорасани 1948-ҹи илдә (1327) Реј шәһәриндә Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Һөҹҹәт Куһкәмәри илә ҝөрүшүб вә елми мүзакирәләрдән сонра мүтләг ичтиһад иҹазәси алмаға наил олуб.
Нәҹәфә көч вә али шәхсләрин һүзурунда тәләбәлик
О, артыг ичтиһад дәрәҹәсинә чатмышды, лакин елми әсасларыны тамамламаг вә Нәҹәф елми һөвзәсинин мәрҹәләринин фигһи вә үсули бахышлары илә даһа јахындан таныш олмаг үчүн 27 јашында Нәҹәфи-Әшрәфә јолланды вә илләрлә бу һөвзәнин ҝөркәмли мүәллимләринин дәрсләриндә иштирак етди.
Онун ән мүһүм мүәллимләриндән бири Ајәтуллаһ Сејид Әбүлгасим Хоји иди. Ајәтуллаһ Ваһид Хорасани онун ҝөркәмли тәләбәләриндән вә Ајәтуллаһ Хојинин фигһ шурасынын үзвләриндән сајылырды.
Ајәтуллаһ Ваһид Хорасанинин фигһ вә үсул методу мүхтәлиф бахымлардан Ајәтуллаһ Хојинин фигһ мәктәбиндән тәсирләнмишди, ејни заманда өзүнүн хүсуси әсас вә ичтиһад методуну да давам етдирирди.
О, һәмчинин Имам Хомејнинин Нәҹәфдә олдуғу дөврдә онун дәрсләриндә иштирак едирди.
Нәҹәфдә илләрлә тәдрис
Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани 1958-ҹи илдән (1337) илләрлә али сәтһин дәрсләрини кечдикдән сонра хариҹ фигһ вә үсул дәрсләринә башлады вә тәхминән 12 ил Нәҹәф елми һөвзәсиндә дәрс дејиб тәләбә јетишдирди.
1970-ҹи илдә (1349) Ирана гајытдыгдан сонра бир мүддәт Мәшһәддә елми фәалијјәт вә дәрс демәклә мәшғул олду, сонра һәмин илин пајызында Гума көчдү.
Гума һиҹрәт вә һөвзә мүдәрриси
Ајәтуллаһ Ваһид Хорасани 1970-ҹи илин пајызындан Гум елми һөвзәсиндә хариҹ фигһ вә үсул дәрсләри демәјә башлады вә сонракы онилликләрдә онун дәрси Гум елми һөвзәсинин ән ҹанлы вә тәсирли дәрсләриндән биринә чеврилди.
Онун үсул дәрси һөвзәдә ән дәрин вә дәгиг үсул дәрсләриндән бири кими танынырды вә бир чох фәзиләтли шәхсләр вә тәләбәләр онун фигһи вә үсули мөвзуларындан бәһрәләнмәк үчүн бу дәрсдә иштирак едирдиләр.
О, 2018-ҹи илә (1397) гәдәр хариҹ фигһ вә үсул дәрсләрини давам етдирди, бундан сонра хәстәлији сәбәбиндән рәсми дәрсләри дајандырылды.
Елми мөвгеји вә фигһ методу
Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани мүасир фигһ вә үсулун ҝөркәмли сималарындан сајылырды. Онун фигһ методу "Үрвәтүл-вүсга"нын шәрһләри вә сәнәдләринин дәгиг арашдырылмасына вә бөјүк шиә фәгиһләринин ирсиндән бәһрәләнмәјә әсасланырды.
Онун фигһ методунда Шәһид-и Әввәл, Шәһид-и Сани, Мүһәггиг Кәрәки, Саһиб-и Ҹәваһир, Мүһәггиг Сәбзәвари, Шејх Әнсари, Сејид Әбдүлһади Ширази, Сејид Мөһсүн Һәким вә мүәллими Ајәтуллаһ Хоји кими фәгиһләрин әсәрләри вә әсаслары мүшаһидә олунурду.
Онун фигһ дәрсинин хүсусијјәтләриндән дәгиг үсули мөвзуларын фигһи әсасландырмаларла әлагәләндирилмәси вә рәвајәтләрә вә нәгли сәнәдләрә хүсуси диггәт јетирилмәси иди.
Дини вә иҹтимаи фәалијјәтләри
Ајәтуллаһ Ваһид Хорасани онилликләр боју елми вә дини фәалијјәти әрзиндә тәдрис вә тәләбә јетишдирмәкдән әлавә, дини шүарларын дирчәлдилмәсиндә вә Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) мәарифинә диггәт јетирилмәсиндә мүһүм рол ојнамышдыр.
Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) матәм мәҹлисләринин кечирилмәси вә ҝүҹләндирилмәси, хүсусилә Һәзрәт Сиддигәји-Таһирә, Һәзрәти Фатимәи Зәһранын (саламуллаһи әлејһа) матәминә хүсуси диггәт јетирилмәси онун фәалијјәт илләриндә диггәт мәркәзиндә олан мөвзулардан иди.
Онун офисинин бәјанатында да "Әһли-Бејтин (әлејһимүс-сәлам) мүгәддәс һүдудларынын мүдафиәси", "чохсајлы фәзиләтли алимләр јетишдирмәси" вә "дини шүарларын дирчәлдилмәси" онун хидмәтләри вә фәалијјәтләринин бир һиссәси кими гејд олунуб.
Sizin rəyiniz