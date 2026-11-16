Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Әл-Мәнар” телеканалынын вердији мәлумата ҝөрә, Бәһрејндә һәбс едилмиш бир груп дин алими барәсиндә мәһкәмә һөкмләринин чыхарылмасындан сонра өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә етираз јүрүшләри вә аксијалар кечирилиб.
Бунунла јанашы, Бәһрејн Инсан Һүгуглары Ассамблејасы өлкәнин Али Ҹинајәт Мәһкәмәси тәрәфиндән 61 шиә дин алими вә сәккиз фәал олмагла, үмумиликдә 69 мүттәһим барәсиндә чыхарылан һөкмләри писләјиб.
Һәмин һөкмләрә әсасән, 64 нәфәр өмүрлүк, даһа беш нәфәр исә 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.
Инсан һүгуглары тәшкилаты һөкмләрин ләғвини, сахланылан шәхсләрин дәрһал вә гејд-шәртсиз азадлыға бурахылмасыны, еләҹә дә бу ишлә әлагәдар мәһкәмә тәгибләринин дајандырылмасыны тәләб едиб.
Бәһрејн Инсан Һүгуглары Ассамблејасы әлавә едиб ки, бәзиләри тәгсирләндирилән шәхсләрин иштиракы олмадан кечирилән мәһкәмә просесләриндә чыхарылан бу һөкмләр Бәһрејн шиәләринин лидери Ајәтуллаһ Шејх Иса Әһмәд Гасими дә әһатә едир.
Тәшкилат бу һөкмләри “мүасир Бәһрејн тарихиндә дини азадлыглара вә сијаси һүгуглара зәрбә” кими гијмәтләндириб.
Бәһрејнин 14 Феврал Коалисијасы да јајдығы бәјанатда Шејх Иса Гасим вә бир сыра танынмыш шиә алимләри барәсиндә чыхарылан өмүрлүк һәбс һөкмләрини писләјиб. Коалисија бу һөкмләри өлкәдә шиә иҹмасынын мөвҹудлуғуна гаршы јөнәлмиш аддым кими гијмәтләндирәрәк, халг етиразларынын кечирилмәсинә чағырыб.
Бу мөвгеләр Манама мәһкәмәсинин гијаби гәрарла Ајәтуллаһ Иса Гасими вә Бәһрејнин бир сыра диҝәр шиә хадимләрини өмүрлүк азадлыгдан мәһрум етмәсиндән сонра ачыгланыб.
Sizin rəyiniz