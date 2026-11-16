Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ИИКК Мәлумат Мәркәзиндән ИРНА-ја верилән мәлумата ҝөрә, ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри бир бәјанатда белә бир ачыглама верди: Ишғалчы АБШ ордусуна мәхсус МГМ-170 пилотсуз тәјјарәси уғурлу електрон мүһарибә әмәлијјаты заманы тәһлүкәсиз шәкилдә јерә ендирилди. Бу, ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләринин Електрон вә ПУА Мүһарибәси Команданлығы тәрәфиндән әлә кечирилән бу тип дөрдүнҹү пилотсуз тәјјарә вә Һөрмүз боғазында ИИКК мүдафиәси тәрәфиндән тәһлүкәсиз шәкилдә әлә кечирилән сәккизинҹи пилотсуз тәјјарәдир.
Ачыгламанын давамында дејилир: Бу әразидә мүдафиә вә електрон мүһарибә системләрини изләмәк вә мүәјјән етмәк мәгсәди илә фәалијјәт ҝөстәрән бу пилотсуз тәјјарә, Гишм адасынын ҹәнубунда ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри гырыҹыларынын уғурлу електрон һүҹумунун һәдәфи олду вә контролу әлә кечирдикдән сонра тәһлүкәсиз шәкилдә ениш етди.
ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри ачыгламасында билдириб: Тәҹавүзкар АБШ ордусу һәрби тәҹавүзү заманы саһәјә ҝениш чешиддә габагҹыл вә јени аваданлыглар ҝәтириб; лакин милјонларла долларлыг МГ-9 вә МГ-1 дронларындан тутмуш МГМ-170 дронларына вә Лукас есминетс дронларына гәдәр һамысы Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун ҝәнҹ вә елит забитләринин кәшфијјаты, тәшәббүсү вә габилијјәти илә әлә кечирилир, мәһв едилир вә ја тәсирсиз һала ҝәтирилир.
ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри бәјанатында вурғулајыб: "Јалан иддиалары тәкрарламаг әвәзинә, тәҹавүзкар АБШ ордусунун командирләри саһәнин реаллыгларыны гәбул етмәли вә Һөрмүз боғазы үзәриндә Иран Ислам Республикасынын суверенлијинә һөрмәт етмәлидирләр."
Sizin rəyiniz