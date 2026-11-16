Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Ирана гаршы сон иттиһамлара мүнасибәт билдирәрәк сосиал шәбәкә һесабында јазыб: Франсада "сојудуҹулар" адландырылан ишдән тутмуш АБШ рәсмиләринә гаршы суи-гәсд иддиасына гәдәр биз Исраил режиминин медиа апараты вә психоложи мүһарибә механизми тәрәфиндән тәшкил олунмуш, бәдхаһ нијјәтли тәблиғат кампанијасы илә үз-үзәјик. Бу кампанија Ираны јалныз Гәрб һөкумәтләри үчүн дејил, һәм дә ади вәтәндашларын ҝүндәлик һәјаты үчүн тәһлүкә кими тәгдим етмәјә чалышыр.
О, әлавә едиб: Мәгсәд ајдындыр; АБШ вә Авропа иҹтимаијјәти өз лидерләринин мүһарибә сијасәтини дәстәкләмәдикдә, горху вә ваһимә јаратмагла онлары мүһарибәјә дәстәк вермәјә сөвг етмәк, лидерләринин сијаси вә һәрби авантүраларыны вәтәндашларын тәһлүкәсизлијинин мүдафиәси ады алтында леҝитимләшдирмәк лазымдыр. Ејни заманда, АБШ рәсмиләринә гаршы суи-гәсд тәһлүкәси барәдә иддиалар ирәли сүрмәклә мүһарибәни онлар үчүн шәхси мәсәләјә чевирмәјә чалышырлар.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү АБШ вә Исраилин Ирана гаршы тәҹавүзү заманы һәјата кечирдији әмәлләрә тохунараг билдириб:
АБШ вә Исраил Ирана гаршы тәҹавүз заманы рәсмиләрә гаршы суи-гәсдләр төрәтмәклә вә ади инсанлары һәдәфә алмагла дөвләт терроризмини ән ачыг шәкилдә нүмајиш етдирдиләр. Иран исә мүгавимәти вә гануни мүдафиәси илә буна гәтијјәтли ҹаваб вериб вә вермәкдә давам едир. Иранын дүшмәнләрини тәглид етмәјә еһтијаҹы јохдур вә онларын мәсулијјәтсиз лидерләринин јанлыш гәрарларынын гурбанына чеврилмиш Гәрб өлкәләринин ади вәтәндашларынын ҝүндәлик һәјатыны позмагда да мараглы дејил.
Sizin rəyiniz