Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Базар ертәси ҝүнү Исламабадда кечирилән Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв дөвләтләрин Хариҹи Ишләр назирләринин 30-ҹу иҹласынын баша чатмасындан сонра Сејид Аббас Әрагчи ИРНА мүхбиринә ҹаваб олараг деди: Бу ҝөрүшүн ҝүндәлијиндәки мүхтәлиф мәсәләләрин һамысы нәзәрдән кечирилди.
О әлавә етди: Әһәмијјәтли мәгам одур ки, Гәззаја, сионист режимин көк салдығы проблемләрин јаратдығы әзаб вә мүсибәтләрә хүсуси диггәт јетирилди.
Әрагчи деди: Сәссиз бир сојгырым баш верир, сионист режими фәләстинлиләрин дәрмана, тәмиз суја вә гидаја чыхышына мане олур вә тәәссүф ки, дашгынлар вә ҝүҹлү јағышлар да проблемләри даһа да артырды.
О әлавә етди: Исламабад ҝөрүшүндә иштирак едән нүмајәндә һејәтләри Гәззаја бејнәлхалг јардым ҝөндәрилмәсини вә орадакы вәзијјәти дәјишдирмәји тәләб етдиләр.
Хариҹи ишләр назири деди: Реҝионумуздакы мөвҹуд вәзијјәтлә бағлы ҝөрүш үзвләри јахшы реаксија вердиләр, Иранын ики ҝүнлүк планыны дәстәкләдиләр вә алгышладылар, бу планын бөлҝәдәки мөвҹуд мүһарибәнин даими вә там сона чатмасына сәбәб олаҹағына үмид етдикләрини билдирдиләр.
Ҹәнаб Әрагчи әлавә етди: Иран Ислам Республикасы тәрәфиндән тәклиф олунан плана ИӘТ үзв дөвләтләринин дәстәји буҝүнкү ҝөрүшүн диггәтәлајиг мәгамларындан бири иди.
О, ајдынлыг ҝәтирди: Исламабад ҝөрүшүндә һәр бир ИӘТ үзвүнүн ҝәләҹәјә даир фикирләри нәзәрдән кечирилди вә ҝүндәмдә олан енержи әмәкдашлығы, бәрпа олунан енержи, елм вә реҝионал тәһлүкәсизлик мәсәләләри илә бағлы мәсәләләр арашдырылды.
Sizin rəyiniz