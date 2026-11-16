Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Һәрби Дәниз Гүввәләринин Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси 16 нојабр 2026-ҹы ил, базар ертәси сәһәри елан едиб: Бир нечә саат әввәл, Америка забитләринин бирбаша рәһбәрлик етдији вә тәҹавүзкар вә јыртыҹы Америка ордусунун гырыҹы тәјјарәләри тәрәфиндән дәстәкләнән 2 нефт танкери ганунсуз ҹәнуб маршрутундан кечмәјә ҹәһд едиб. Онлар дәниз минасына дәјиб вә бир нечә чох шиддәтли партлајышла саатларла Һөрмүз боғазынын сәмасыны ишыгландырыблар.
Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Һәрби Дәниз Гүввәләринин ачыгламасына ҝөрә, бу 2 ганун позуҹусу нефт танкери әввәлки 2 нефт танкериндән гыса бир мәсафәдә партлајыб вә дүнәндән бәри бу, Һөрмүз боғазында јанан вә батан алтынҹы нефт танкеридир. Бу нефт танкерләринин партламасы нәтиҹәсиндә јаранан чиркләнмә Һөрмүз боғазынын саһилләринә вә суларына јајылыб.
ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри әлавә едиб: "Ҹәза тәдбирләримиз Америка таланчы ордусунун ганунсуз блокадасына вә Һөрмүз боғазында Иран гајдаларынын позулмасына ҹавабдыр вә гајданы позан танкерләрә гаршы сәрт тәдбирләр ҝөрүләҹәк. Нефт ширкәтләринин саһибләрини хәбәрдар едирик ки, Һөрмүз боғазында јарадылан Ҹәнуби Америка маршруту одлу диварларла миналаныб. Америка һәрби һакимијјәтинин јаланларына етибар етмәк вә онларла әмәкдашлыг етмәк сизи атәшә тутулаҹаг бир ов һалына ҝәтирәҹәк."
Sizin rəyiniz