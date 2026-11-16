Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири АБШ-нин мүһарибә назири Пит Һегсетин «Әлиндә гылынҹ тутан инсанларла ганунлардан данышмајын» фикринә истеһзалы шәкилдә ҹаваб вериб: «Кечмиши хатырлаја билмәјәнләр ону тәкрарламаға мәһкумдурлар».
Сејид Аббас Әрагчи 2026-ҹы ил нојабрын 15-и, базар ҝүнү ахшамы Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб:
"Әлиндә гылынҹ тутан кишиләрлә ганунлардан данышмајын". Бу ифадәни Рома сәркәрдәләриндән бири ишләдиб. Онун сон һәрби јүрүшү, гошунларынын сај үстүнлүјүнә бахмајараг, ағыр мәғлубијјәтлә нәтиҹәләниб. О, дөјүш мејданындан гачдыгдан сонра бојну вурулараг едам едилиб.
Әрагчи әлавә едиб: Бундан дәрс алын: Кечмиши хатырлаја билмәјәнләр ону тәкрарламаға мәһкумдурлар.
Sizin rəyiniz