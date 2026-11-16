Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри вә витсе-президент Мәһәммәд Ислами иранлы мөмин алимләрин илк нүвә синтези системинин (токамак) јарадылмасы истигамәтиндә әлдә етдикләри инкишаф барәдә мәлумат вериб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, витсе-президент вә Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри Мәһәммәд Ислами бу ҝүн, базар ҝүнү, 15 нојабр тарихиндә телевизија мүсаһибәсиндә Иранын илк нүвә синтези системинин јарадылмасы саһәсиндә әлдә етдији мүһүм инкишафа тохунараг билдириб ки, бу наилијјәт Иранын елмин габагҹыл сәрһәдләриндә инкишаф етдијини вә дүнјанын инкишаф етмиш өлкәләри илә ејни сәвијјәјә чатдығыны ҝөстәрир.
Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри јерли алимләрин әлдә етдији наилијјәтләрлә бағлы үмидвар олдуғуну билдирәрәк вурғулајыб: “Үмид едирик ки, тамамилә јерли билик вә технолоҝија әсасында һазырланан илк Иран токамакыны нәзәрдә тутулан графикә ујғун олараг истифадәјә верә биләҹәјик. Бу гурғудан габагҹыл технолоҝија кими истифадә етмәк имканымыз олаҹаг”.
О, бу бөјүк лајиһәнин мәгсәдинин дүнјаја иранлыларын ән јүксәк наилијјәтләрә лајиг олдугларыны вә технолоҝијанын ән габагҹыл саһәләриндә дүнја ҝүҹләри илә рәгабәт апармаг игтидарында олдугларыны сүбут етмәк олдуғуну гејд едиб.
Sizin rəyiniz