Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-нин кечмиш дөвләт катиби Антони Блинкен Һиндистанын Һиндустан Тимес гәзетинин 24-ҹү «Лидерлик саммити»ндә (ҺТЛС) чыхыш едәрәк АБШ-нин Ирана гаршы тәҹавүзкар мүһарибәсинин сон дәрәҹә уғурсуз вә лазымсыз сечим олдуғуну билдириб.
Блинкен гејд едиб: Мүмкүн һәр һансы разылашма Вашингтону нүвә сазишинә ҝәтириб чыхараҹаг вә бу сазиш, ән азы, АБШ Президенти Доналд Трампын чыхдығы әввәлки нүвә сазишиндән даһа јахшы олмајаҹаг.
О, һәмчинин һәр һансы разылашмаја наил олмағын АБШ президенти үчүн сијаси бахымдан чәтин олаҹағыны дејиб.
АБШ-нин кечмиш дөвләт катиби билдириб: «Иранын нүвә програмы илә бағлы сонда гәбул едәҹәји шәртләр Трампын ҹырыб атдығы разылашмадан фәргләнмәјә биләр вә ја һеч шүбһәсиз, ондан даһа јахшы олмајаҹаг. Бу реаллығы гәбул етмәк исә онун үчүн чох чәтин олаҹаг».
Антони Блинкен даһа сонра Һөрмүз боғазы мәсәләсинин һазырда јени бир проблемә чеврилдијини гејд едәрәк дејиб: «Һөрмүз боғазы бу мүһарибә башламаздан әввәл һеч бир проблем јаратмырды. Лакин инди һәлл едилмәли олан мәсәләјә чеврилиб. Бу боғазла бағлы Ирана ҝүзәштә ҝетмәк исә, шүбһәсиз ки, һәр һансы разылашмаја наил олмаг үчүн зәрури олаҹаг».
Sizin rəyiniz