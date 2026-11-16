Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Foreign Policy” нәшри АБШ-нин реҝионда һәр мүһарибә вә бөһрандан сонра јени Гәрби Асијанын формалашаҹағы илә бағлы иддиаларыны тәкрарламасына тохунараг јазыб: “Бу нәтиҹәсиз вә јени мүһарибә АБШ-нин һәм јени Гәрби Асија јаратмаг истәјини, һәм дә бу мәгсәдә наил олмаг игтидарында олмадығыны бир даһа үзә чыхарыб”.
Нәшрин јаздығына ҝөрә, АБШ-дә 2016 вә 2024-ҹү илләрдә кечирилән президент сечкиләри мүәјјән мәнада өлкәнин реҝиондакы һәрби мүдахиләләринә мүнасибәтлә бағлы референдум характери дашыјыб. Ҝөрүнүр, Трамп да буну анлајараг һәмин мәсәләни сечки шүарларынын бир һиссәсинә чевирмишди. О, 2024-ҹү илдә белә демишди: “Мән мүһарибәјә башламајаҹағам, мүһарибәләрә сон гојаҹағам”.
Бунунла белә, тәмкинлилик һеч вахт Трампын давранышларында әсас принсип олмајыб. Хүсусилә дә мүһарибәнин бәдәлини башгалары өдәдикдә вә о, өзүнү мүһарибә сәркәрдәси кими ҝөстәрә билдикдә.
Мәгалә мүәллифинин фикринҹә, бу вәзијјәт һәјатыны итирмиш иранлы мәктәбли гызлар, америкалы һәрбчиләр вә АБШ-дә мүһарибәнин јаратдығы инфлјасијанын ағыр нәтиҹәләри илә мүбаризә апаран аиләләр үчүн аҹынаҹаглы олуб.
“Foreign Policy” вурғулајыр ки, јени Јахын Шәрг, һәтта даһа јахшы Гәрби Асија мәсәләсиндә әсас суал артыг һәрби мүдахиләнин реҝиондакы вәзијјәти јахшылашдырыб-јахшылашдырмајаҹағы олмамалыдыр. Чүнки бу суалын ҹавабы әввәлҹәдән мәлумдур. Әсл сынаг хариҹи мүдахиләләрин азалдылмасынын реҝионда вәзијјәтин јахшылашмасына ҝәтириб чыхарыб-чыхармајаҹағыдыр.
Еһтимал ки, АБШ-нин нөвбәти администрасијасы бу сынағы һәјата кечирәҹәк. Һәмин администрасија Иранла мүһарибәни сәһв вә һәрби авантүраја әсассыз гајыдыш һесаб едән иҹтимаијјәт гаршысында ҹаваб вермәли олаҹаг. Сөһбәт америкалы сечиҹиләрин 2008-ҹи илдә сәсвермә јолу илә рәдд етдикләри һәмин һәрби авантүралардан ҝедир.
Мәгаләјә әсасән, АБШ һөкумәтинин нәһәнҝ борҹлары вә ади инсанларын һәјат шәраитинин јахшылашдырылмасына даһа чох вәсаит ајрылмасы илә бағлы иҹтимаи тәләбләр өлкәнин мүдафиә бүдҹәсинә ҹидди тәзјиг ҝөстәрәҹәк. АБШ Конгреси дә реҝионун хејринә вә ја зәрәринә олмасындан асылы олмајараг, тәһлүкәсизлик приоритетләрини мүәјјәнләшдирәркән илк нөвбәдә Сакит океанын гәрб һиссәсинин вә Авропанын тәһлүкәсизлијини нәзәрә алаҹаг.
Мәгалә мүәллифи сонда АБШ-нин Гәрби Асијадаки мүдахиләләринин нәтиҹәләринә тохунараг јазыр: “Бу реҝион Вашингтонун ҝенишмигјаслы мөвҹудлуғунун вә мүдахиләләринин нәтиҹәләрини дәфәләрлә јашајыб вә бу сынаглардан кечиб. Буна ҝөрә дә, бәлкә дә, бу дәфә АБШ-нин даһа аз мүдахиләси вә дәстәји шәраитиндә дә өз јолуна давам едә биләҹәк”.
Sizin rəyiniz