Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән һөкумәтинин данышыглар һејәтинин үзвү Әбдүлмәлик әл-Әҹри Сәудијјә Әрәбистанынын рәсмиләринә мүраҹиәт едәрәк билдириб: Сәудијјә Әрәбистанынын Јәмән бөһранына әлавә етдији истәнилән сијаси, игтисади вә ја тәһлүкәсизлик характерли мүрәккәблик сонда бу өлкәнин тәһлүкәсизлијинә вә игтисадијјатына узунмүддәтли тәзјиг ҝөстәрәҹәк вә онлары зәифләдәҹәк.
О, гејд едиб: Јәмән узагдан идарә едилә биләҹәк бир әрази дејил, Сәудијјә Әрәбистанынын гоншу өлкәсидир. Ҹоғрафија амансыздыр, инвесторлар исә јалныз сәнәдләрә вә мүгавилә кағызларына дејил, хәритәләрә дә бахырлар. Ҹоғрафи реаллығы вә Јәмәнин тәһлүкәсизлији илә реҝионун тәһлүкәсизлији арасындакы бирбаша әлагәни нәзәрә алмајан истәнилән јанашма сабитлијә ҝәтириб чыхармајаҹаг, әксинә, бөһранын нәтиҹәләрини бүтүн тәрәфләр үчүн даһа да ағырлашдыраҹаг.
Sizin rəyiniz