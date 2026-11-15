Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси јајдығы бәјанатда билдириб: Бәһрејнин Әр-Рифаа һеликоптер базасында АБШ-нин һава һүҹумундан мүдафиә системинин радарына 6 ПУА илә зәрбә ендирилиб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси бәјанатында дејилир:
Иранын әзиз вә даим сәһнәдә олан халгы!
АБШ ордусунун ачыг-ашкар тәҹавүзүнә гәтијјәтли вә сарсыдыҹы ҹавабын икинҹи мәрһәләси чәрчивәсиндә Бәһрејнин Әр-Рифаа һеликоптер базасында АБШ-нин һава һүҹумундан мүдафиә системинин радарына Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Аерокосмик Гүввәләринә мәхсус 6 ПУА илә зәрбә ендирилиб.
Бу ПУА-ларын мүхтәлиф Бәһрејн әразиләриндәки һәдәфләрә дәгиг вә уғурлу зәрбәләр ендирмәси ешидилиб вә бу, бир даһа СЕПАҺ-ын әмәлијјат имканларыны нүмајиш етдириб.
Һөрмүз боғазында заһирән мүшајиәт, әслиндә исә нефт гачагмалчылығы мәгсәди дашыјан програмында там мәғлубијјәтә уғрајан АБШ инди кичикмигјаслы вә һәдәфсиз аддымларла дүнја иҹтимаијјәтинин диггәтини бу һәјати әһәмијјәтли дәниз јолунун бағлы олмасы реаллығындан јајындырмаға чалышыр.
Лакин СЕПАҺ-ын ҝәнҹ вә пешәкар забитләри бир даһа ајдын шәкилдә бәјан едирләр: Һөрмүз боғазы бағлыдыр вә Американын дүшмән тәҹавүзүнүн истәнилән формасына даһа сәрт вә сарсыдыҹы ҹаваб вериләҹәк.
АБШ-нин баһалы ПУА-лары бир-бир вурулараг мәһв едилир. Бу мәрһәләдә әввәлки мәрһәлә илә мүгајисәдә СЕПАҺ-ын даһа чох ПУА-сы Америка һәдәфләринә доғру истигамәтләндирилиб ки, дүшмән һәр бир тәҹавүзүн сәрт вә һесабланмыш ҹавабла гаршыланаҹағыны билсин.
Sizin rəyiniz