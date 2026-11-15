Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Вашингтонда јерләшән Бејнәлхалг Сијасәт Мәркәзи (CIP) бејин мәркәзи АБШ-нин Ирана јени һүҹум еһтималыны дәјишдирән сон һадисәләри садалајан бир мәгалә јазыб.
Мәгаләдә билдириб: АБШ президенти Доналд Трамп үчүн АБШ вә Исраилин Ирана гаршы мүһарибәсини давам етдирмәсинин сијаси дәјәри сүрәтлә вә кәскин шәкилдә артыб. Республикачыларын ара сечкиләрдә ағыр мәғлубијјәти әввәлдән популјар олмајан мүһарибәни партија үчүн ағыр бир јүкә чевирди. Ејни заманда, Конгресдәки һадисәләр, Исраил парламент сечкиләри (Кнессет), реҝионал дипломатија вә Теһранын мөвгеләри мүнагишәнин даһа да гызышдырылмасынын нәтиҹәләрини әввәлкиндән даһа да ағырлашдырыб.
Трамп сон заманлар даһа јумшаг бир тон алыб вә дөвләт катиби Марко Рубио да иддиа едиб ки, һазырда ҝенишмигјаслы һәрби әмәлијјата еһтијаҹ јохдур. Трамп вә кабинет үзвләринин тон дәјишиклијинин дипломатијаја ҝүвәнли вә етибарлы бир ачылыш сигналы олуб-олмадығы, јохса садәҹә тактики фасилә вердији һәлә дә мәлум дејил. Даһа да әһәмијјәтлиси, башга бир һүҹум еһтималы илә бағлы һесабламалары дәјишдирән беш инкишаф вар.
Sizin rəyiniz