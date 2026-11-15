Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран ХИН сөзчүсү Исмајыл Бәгаји мәтбуат конфрансында Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасынын баш катибинә хәбәрдарлыг едиб: "Көһнә јаралары ачмајын."
О, реҝион өлкәләринин кечмишдә Сәддам режиминә јүзмилјардларла долларлыг һәрби-сијаси дәстәјинин сәнәдләшдирилдијини вә Иранын тәзминат тәләбини дипломатик-һүгуги јолларла һәјата кечирәҹәјини билдириб.
БАЕА-нын һесабатларына даир о, аҝентлијин биртәрәфли јанашма сәрҝиләдијини, һесабатларын рәсми дәрҹиндән әввәл Гәрб медиасында јајылдығыны тәнгид едиб.
О, һәмчинин БАЕА-нын Иранын нүвә објектләринә һүҹумларын вәзијјәти поздуғуну етираф етдијини, лакин АБШ вә Исраилин тәҹавүзүнү әсас сәбәб кими ҝөстәрмәкдән чәкиндијини вурғулајыб.
НПТ-дән чыхма мәсәләсинә ҝәлдикдә, Бәгаји мүгавилә үзвү олдуглары мүддәтҹә өһдәликләрә әмәл едәҹәкләрини дејиб.
АБШ-ын данышыглар групундакы дәјишикликләрә исә о, ајры-ајры шәхсләрин дејил, АБШ-ын дөвләт кими давранышынын әһәмијјәтли олдуғуну гејд едиб.
Sizin rəyiniz