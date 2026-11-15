Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Вашингтон Пост” гәзети јазыб: Фарс көрфәзи саһилиндә јерләшән әрәб өлкәләринин һөкумәтләри гачылмаз һесаб едилән һадисәни нараһатлыгла ҝөзләјирләр. Өтән һәфтә кечирилән аралыг сечкиләрдә Нүмајәндәләр Палатасында вә Сенатда чохлуғу газанан демократлар АБШ Президенти Доналд Трамп, онун администрасијасы вә аилә үзвләри илә бағлы малијјә коррупсијасы иттиһамларына даир ҝенишмигјаслы арашдырмалара башламаг нијјәтиндәдирләр. Онлар пул ахынларынын вә малијјә әмәлијјатларынын изини, һара ҝедиб чыхмасындан асылы олмајараг, сонадәк изләјәҹәкләринә сөз верибләр.
“Вашингтон Пост” јазыб: АБШ рәсмиләринин вә Фарс көрфәзи саһилиндәки өлкәләрдә фәалијјәт ҝөстәрән дипломатларын сөзләринә ҝөрә, Конгресдәки демократлар Сәудијјә Әрәбистаны, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри вә Гәтәр һөкумәтләринә бу арашдырмалара башланаҹағы барәдә хәбәрдарлыг едибләр.
Нәшр әлавә едиб: Демократларын өтән һәфтә кечирилән аралыг сечкиләрдә инамлы гәләбәсиндән сонра бу партија Трамп администрасијасы вә онун әтрафы илә бағлы ҝенишмигјаслы арашдырмалара башлајаҹағыны вәд едиб. Ҝөзләнилир ки, Фарс көрфәзи саһилиндәки монархија өлкәләри илә бағлы арашдырмалар дашынмаз әмлак әмәлијјатлары, малијјә инвестисијалары вә диҝәр игтисади мүбадиләләр үзәриндә ҹәмләшәҹәк. Бу мәсәләләр сырасында Гәтәрин Трампа 400 милјон доллар дәјәриндә лүкс тәјјарә һәдијјә етмәси дә вар.
Sizin rəyiniz