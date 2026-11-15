Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Президент Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, базар ҝүнү, 15 нојабр тарихиндә “Китаб вә Китаб Охума Ҝүнү” мүнасибәтилә кечирилән топлантыда инсанларын тутдуглары мөвгејә ујғун китаб охумасынын әһәмијјәтинә тохунараг дејиб: “Сәјјар китабханалар вә китаблары мүхтәлиф бөлҝәләрә апаран нәглијјат васитәләри илә бағлы тәклиф етмишдим ки, бу китабханалар мүхтәлиф кәндләрдә фәалијјәт ҝөстәрсин. Чүнки һәр бир бөлҝәнин өз еһтијаҹларына ујғун мәлумат вә имканлара еһтијаҹы вар. Мүхтәлиф бөлҝәләрдә ушагларын, ҝәнҹләрин вә бөјүкләрин еһтијаҹлары ејни дејил. Буна ҝөрә дә һәр бир бөлҝәнин сакинләринин еһтијаҹларына ујғун китаблар һәмин әразиләрә апарылмалы вә онларын истифадәсинә верилмәлидир”.
Президент китабларын ҝәнҹ нәслин суалларына ҹаваб верилмәсиндәки ролуна тохунараг гејд едиб: “Бир вахтлар Гәрб мәдәнијјәтини ҝәнҹләримизә гәбул етдирмәјә чалышырдылар. Биз дә онларын суалларына ҹаваб вермәли идик. Бу сәбәбдән мүхтәлиф шәхсләрә мүраҹиәт едир, һәмин суалларын ҹавабыны билдикләрини иддиа едән инсанлара суаллар верирдим. Лакин бәзән мәнә ајдын ҹаваб вермәк әвәзинә, инандырыҹы олмајан сөзләр дејирдиләр. Белә шәраитдә китабла сөһбәт етмәк мүмкүндүр”.
О әлавә едиб: “Мәһз китаблара мүраҹиәт етмәклә өзүмүзү таныја биләрик. Чүнки бәзән фәрди тәҹрүбәјә үз тутмаг әвәзинә, китабларда әкс олунан мүхтәлиф нәсилләрин вә инсанларын тәҹрүбәләриндән фајдаланмаг лазымдыр”.
Президент китабханачылара, јазычылара, нәшријјатлара вә китаб саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән шәхсләрә мүраҹиәтлә дејиб: “Сиз нәсилләри дәјишә, инсанларын һәјат јолуну дәјишдирә биләрсиниз. Биз инанмалыјыг ки, һазыркы вәзијјәтимиздән гат-гат јүксәк мөвгејә јүксәлә биләрик”.
О, һәр бир инсанын тутдуғу вәзифәдән вә дашыдығы мәсулијјәтдән асылы олмајараг, һәјатыны дәјишмәк үчүн тарихи тәҹрүбәләрдән вә китаблардан фајдалана биләҹәјини билдирәрәк вурғулајыб: “Үмид едирәм ки, Китаб вә Китаб Охума Ҝүнү вә Һәфтәси давранышларымызы ислаһ етмәк, ҹәмијјәтин инкишафы вә тәрәггиси наминә китабларда ҝизләнән тәҹрүбәләрдән фајдаланмаг үчүн фүрсәт јарадаҹаг”.
Sizin rəyiniz