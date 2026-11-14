Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 2023-ҹү илин октјабр ајында Гәзза золағына гаршы мүһарибәнин башламасындан бәри сионист режими бөлҝәдәки сәһијјә мәркәзләринә 793 һүҹум һәјата кечириб вә нәтиҹәдә 1725 тибб ишчиси шәһид олуб.
Бу һесабата ҝөрә, Гәззанын хәстәхана вә клиникаларынын әксәријјәти һүҹумлар заманы зәдәләниб вә ја фәалијјәт ҝөстәрмәјиб, дәрман вә тибби аваданлыгларын ҝиришинә гојулан мәһдудијјәтләр дә хәстәләрин мүалиҹәси просесини чәтинләшдириб.
Бу арада, Фәләстин тибб мәнбәләри Исраилин Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә һава һүҹуму нәтиҹәсиндә өләнләрин сајынын једдијә чатдығыны билдириб. Анадолу Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, һүҹумда әввәлләр һәким вә ушаг да дахил олмагла алты фәләстинли шәһид олмуш, тәхминән 30 тибб ишчиси, хәстә вә онларын јахынлары јараланмышды.
Sizin rəyiniz