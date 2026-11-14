Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Астрономија Олимпиадасы Командасы дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән олан тәләбәләрин иштиракы илә 6-14 нојабр 2026 тарихләриндә Русијанын Сириус Федерал Даирәсиндә кечирилән 5-ҹи Бејнәлхалг Ачыг Астрономија Олимпиадасында (ОWАО 2026) 6 гызыл медал газанды.
Сарина Әләмпур, Пәрсиа Һәсәнзадә, Елшән Руһани, Мәһәммәдрза Мәһәммәди, Бәрдија Гилавизадә вә Меһди Арјафәр гызыл медал газана билән 6 иранлы шаҝирд иди вә Иран командасынын үзвләри бир даһа парлаг бир перформанс тәгдим едәрәк өлкә тәләбәләринин елми ҝүҹүнү нүмајиш етдирдиләр.
Sizin rəyiniz