Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәлуматлы бир Сурија мәнбәси билдириб ки, Әр-Ријадда Сәудијјә Әрәбистаны Дахили Ишләр Назирлијинин гәрарҝаһында Пакистан вә Түркијәдән ҝәлмиш һәрби мәсләһәтчиләр илә Америка рәсмиләри вә Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасы өлкәләринин (Гәтәр истисна олмагла) нүмајәндәләри иштирак едән јүксәк сәвијјәли тәһлүкәсизлик ҝөрүшү кечирилиб.
Мәнбә әлавә едиб: Ҝөрүшү бирбаша Америка рәсмиси Том Барак идарә едиб.
Суријалы ресурс Әл-Ма'лума Хәбәр Аҝентлијинә вердији мүсаһибәдә билдириб: Ҝөрүшдә иштирак едәнләр 40.000-дән чох террорчунун малијјәләшдириләҹәји, тәлимләндириләҹәји, силаһландырылаҹағы, Ираг вә Ливанын тәһлүкәсизлијинә вә сабитлијинә гаршы террор актлары төрәтмәјә һазырланаҹағы бир планын тәфәррүатларыны нәзәрдән кечирибләр.
О, гејд едиб: Әр-Ријад ҝөрүшү иштиракчы тәрәфләрин иҹра механизмләри вә роллары илә бағлы фикирләриндә ҹидди фикир ајрылыглары вә ҝениш јајылмыш фикир ајрылыгларынын шаһиди олуб вә бу да нәтиҹәдә лајиһәнин уғурсузлуға дүчар олмасына вә иштиракчыларын лајиһә илә бағлы һеч бир јекун формул вә ја разылыға ҝәлә билмәмәсинә сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz