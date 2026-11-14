Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Әбдүл Сәттар Әһмәд әс-Салиһи “Әл-Мәлумә” хәбәр аҝентлијинә ачыгламасында билдириб ки, мүгавимәт гүввәләринин силаһы тәһвил вермәси гырмызы хәтдир вә һеч бир тәһдид гаршысында мүзакирә вә ја сөвдәләшмә предмети ола билмәз.
Онун сөзләринә ҝөрә, өлкәнин суверенлији һәлә дә АБШ, Исраил, Түркијә вә Көрфәз өлкәләри тәрәфиндән позулур. Ирагын үзләшдији мөвҹуд шәраитдә мүгавимәт гүввәләринин силаһындан имтина етмәси гәтијјән гәбул едилә билмәз.
О гејд едиб ки, “Том Баррак” планыны дәстәкләјән шәхсләр мүгавимәт гүввәләрини тәмсил етмирләр. Онлар вәзифә саһибләридир вә гәбул етдикләри гәрарлар јалныз шәхси мөвгеләрини әкс етдирир. Буна ҝөрә дә мүгавимәт дөјүшчүләри һәмин гәрарлары иҹра етмәјә борҹлу дејилләр.
Әс-Салиһи вурғулајыб ки, мүгавимәт гүввәләри “Том Баррак” планыны рәдд едиб. Чүнки бу план Ирагы зәифләтмәјә вә ишғала гаршы мүгавимәтин ролуна сон гојмаға һесабланмыш стратеҝијанын бир һиссәсидир. Онун фикринҹә, план мүгавимәт дөјүшчүләринин ачыг-ашкар бәһанәләрлә һәдәфә алынмасына зәмин јарадыр.
Мүгавимәт гүввәләринин силаһы тәһвил вермәсинин сионист-Америка, Түркијә вә Көрфәз мүдахиләләринин давам етдији бир шәраитдә ҹидди сәһв олаҹағыны билдирән әс-Салиһи бунун һеч бир бәһанә илә гәбул едилә билмәјәҹәјини дејиб. О, һәр кәси мөвҹуд вәзијјәтин тәһлүкәсини вә шәр ҹәбһәсинә дахил олан өлкәләрин гаршыдакы ҝүнләр үчүн һазырладығы мәкрли планлары дәрк етмәјә чағырыб.
Әс-Салиһи сонда вурғулајыб ки, Зејди һөкумәти мүгавимәт гүввәләринин тәрксилаһ едилмәси планыны рәдд етмәлидир.
Sizin rəyiniz