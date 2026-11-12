Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи нојабрын 12-дә “Х” сосиал шәбәкәсиндәки пајлашымында јазыб: “Гәззанын фәлакәтли вәзијјәти артыг бир мүддәтдир ки, Гәрб медиасынын башлыгларында јер алмыр”.
Хариҹи ишләр назири Гәззада инсанларын ағыр һәјат шәраитини әкс етдирән фотолар пајлашараг вурғулајыб: “Гәззада сәссиз сојгырым давам едир вә демәк олар ки, буна һеч бир диггәт јетирилмир. Бу, утанҹвериҹидир вә ҝөстәрир ки, Исраил иҹтимаијјәтин диггәтини өз уғурсузлугларындан јајындырмаг мәгсәдилә мүһарибәни гызышдырмаг ҹәһдинин ән азы бир истигамәтиндә уғур газаныб”.
Sizin rəyiniz