Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јашар Партијасынын лидери вә Исраил Ордусунун кечмиш Баш Гәрарҝаһ рәиси Гади Еисенкот 11 нојабрда Бенјамин Нетанјаһуја ҝөндәрдији рәсми мәктубда сон һадисәләр вә һәссас милли тәһлүкәсизлик мәсәләләринә сијаси мүдахилә илә бағлы хәбәрләрлә бағлы нараһатлығыны билдириб.
Еисенкот Нетанјаһуја ҝөндәрдији бу мәктубда тәһлүкәсизлик гурумларыны сијаси мүнагишәләрә сүрүкләмәмәк барәдә хәбәрдарлыг етди, онунла сијаси коалисијада ишләмә тарихчәсинә, Исраилин һәрби вә тәһлүкәсизлик структурларына нәзарәт тәҹрүбәсинә истинад етди.
О, Нетанјаһунун артыг парламент чохлуғунун дәстәјиндән истифадә етмәјән бир кабинетә рәһбәрлик етдијини вә јалныз 46 Кнессет үзвүнүн онун баш назирлијини дәстәкләдијини вурғуладығны дејиб.
Јашар Партијасынын лидери һәмчинин дар сијаси мараглара әсасланан стратежи вә һәрби гәрарлар гәбул етмәмәк барәдә хәбәрдарлыг едәрәк деди: “Исраил артан реҝионал ҝәрҝинлик вә Исраил режиминин ҝәләҹәји илә бағлы гејри-мүәјјәнлик вәзијјәти илә үзләшир ки, бу да фөвгәладә мәсулијјәт вә тәмкин тәләб едир”.
О, Нетанјаһуну јүксәк вәзифәли тәһлүкәсизлик рәсмиләринә тәзјиг ҝөстәрмәји дајандырмаға вә онларын һәрәкәтләрини өз сијаси мәгсәдләринә јөнәлтмәкдән чәкинмәјә чағырыб.
Еисенкот хәбәрдарлыг едиб ки, бу ҹүр мүдахиләләр, хүсусән дә Исраил дахилиндә сијаси фикир ајрылыгларынын дәринләшмәси фонунда, һәрби командирләри вә тәһлүкәсизлик рәсмиләрини чәтин һүгуги вә конститусија вәзијјәтинә сала биләр.
Sizin rəyiniz