Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бир груп уругвајлы тәләбә вә иҹтимаи тәшкилатлар өлкәнин Республика Университетиндә митинг кечирәрәк, университетин Тәл-Әвив Университети илә әмәкдашлыг мүгавиләсинин ләғвини тәләб едибләр.
Етиразчыларын нүмајәндәләри 1985-ҹи илдән бәри гүввәдә олан мүгавиләнин ләғвини дәстәкләмәк үчүн университет рәһбәрлијинә миндән чох имза тәгдим едибләр. Онлар билдирибләр ки, Тәл-Әвив Университети Исраил һәрби структуру илә әмәкдашлыг едир вә бу мүгавилә Уругвај Республика Университетинин принсипләринә вә низамнамәләринә зиддир.
Бу мәсәлә һазырда университетин Бејнәлхалг Әлагәләр Комиссијасы вә Бејнәлхалг Һүгуг Комиссијасы тәрәфиндән нәзәрдән кечирилир. Һәмчинин, университетин Мәркәзи Директорлар Шурасынын иҹласында етиразчыларын нүмајәндәләринә өз фикирләрини билдирмәк имканы верилиб.
Мәсәләнин академик мүзакирәләрин мәркәзиндә галдырылмасы, әлбәттә ки, ҝәрҝинликлә мүшајиәт олунуб. Тәләбә һәрәкатынын үзвләри, онларын фикринҹә, етираз фәалијјәтләри илә әлагәли олан интизам тәдбирләри вә мәһдудијјәтләрин тәтбиг олундуғуну билдирибләр.
Тәләби дәстәкләјән тәләбә тәшкилатлары вә академик даирәләр үмид едирләр ки, Уругвај Республикасы Университетинин рәсмиләри онларын тәләбләринә ән гыса заманда ҹаваб верәҹәк вә ики университет арасында әмәкдашлыг мүгавиләсини ләғв едәҹәкләр.
Sizin rəyiniz