Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Трамп вә Нетанјаһунун Ирана јенидән һүҹум мәсәләсиндә шиддәтли мүбаһисәси вә һај-күјләри барәдә хәбәрләрин јајылмасы бир даһа медианын диггәтини Вашингтон вә Тел-Әвив арасындакы мүмкүн фикир ајрылыгларына јөнәлдиб. Белә ки, Нетанјаһу Ирана гаршы мүһарибәнин бәрпасыны истәјир, Трамп исә данышыгларын вә дипломатијанын давам етдирилмәсини вурғулајыр; Исраилин Баш назиринин офиси исә бу хәбәри тәкзиб едиб.
Трамп вә Нетанјаһунун Ирана јенидән һүҹум мәсәләсиндә шиддәтли мүбаһисәси барәдә хәбәр, стратежи бир јарылманын әламәтиндән чох, һесабланмыш сијаси вә кәшфијјат ојуну илә бағлы һәјәҹан сигналы ола биләр.
Бу, Вашингтон вә Тел-Әвив арасындакы заһири фикир ајрылыгларынын медиада өнә чыхарылмасынын илк һалы дејил. Кечмиш һәрби гаршыдурма вә данышыглар тәҹрүбәси ҝөстәриб ки, дипломатијанын нүмајиши вә һәрби тәһдид мүтләг ики зидд јол дејил; бәзән бир-бирини тамамлајан пазел тикәләридир.
Инди иҹтимаијјәт инанмалыдыр ки, Нетанјаһу мүһарибәјә ҹан атыр, Трамп исә бунун гаршысыны алмаға чалышыр. Бәс һансы тәминат вар ки, бу рол бөлҝүсү һијлә әмәлијјатынын бир һиссәси олмасын? Вә бу әмәлијјатда Иран үчүн сијаси вә ја һәрби чашгынлыг зәмини јарадылмасын?.
Әлбәттә, һәлә бу фикир ајрылығынын ујдурма олдуғуну сүбут етмәк үчүн кифајәт гәдәр дәлил јохдур; ејнилә иддиа едилән мүбаһисәнин өзүнүн дә мүстәгил тәсдиги олмадығы кими. Бунунла белә, һәтта һүҹумун вахты вә үсулу барәдә реал фикир ајрылығы да сон мәгсәд барәдә фикир ајрылығы демәк дејил.
Әсас мәсәлә Трамп вә Нетанјаһунун һәгигәтән бир-биринә гышгырыб-гышгырмадығы дејил; әсас мәсәлә будур ки, белә бир рәвајәтин јајылмасы Иранын гәрар гәбул едәнләринин зеһниндә һансы тәсәввүрү јаратмаг истәјир.
Белә бир шәраитдә ән тәһлүкәли сәһв, Теһрандакы гәрар гәбул едәнләрин өз тәһлүкәсизлијини ики мүттәфигин медиада әкс олунан фикир ајрылыгларына әсасландырмасыдыр. Истәр бу һадисә реал бир дава олсун, истәрсә дә сахта бир мүһарибә — медиа сәс-күјүнүн стратежи чашгынлыг үчүн аләтә чеврилмәсинә имкан вермәк олмаз.
Sizin rəyiniz