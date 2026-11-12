Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һиҹаб дөвләтләрин талејинин һәлл олундуғу салонларда ҝөрүнәндә… Тарихә јени сәһифәләр јазан мүсәлман гадынлар!
Бәзән белә бир фикирлә гаршылашмаг мүмкүндүр ки, динә бағлылыг, өз әгидәсинә садиглик вә Ислами кимлији горумаг истәји Гәрб ҹәмијјәтиндә уғур газанмаға мане олур.
Лакин бир чох мүсәлман гадынын һәјат һекајәси бунун там әксини ҝөстәрир. Онларын һәјат јолу сүбут едир ки, бөјүк һәдәфләр дәрин иманла узлаша биләр. Һиҹаб гадынын елм әлдә етмәсинә, истедад вә баҹарыгларыны үзә чыхармасына, ҹәмијјәтә хидмәт етмәсинә вә ән јүксәк иҹтимаи мәгамлара јүксәлмәсинә манеә дејил.
Бунлар әтрафдакы инсанларын рәғбәтини газанмаг үчүн өз принсипләриндән ваз кечмәјән гадынларын һекајәләридир. Онлар гәбул олунмаг наминә иманларыны ҝизләтмәдиләр, һиҹабларыны чыхармадылар вә јад бир мәдәнијјәт ичиндә өз кимликләрини итирмәдиләр.
Әксинә, өз әгидәләринә садиг галараг ирәлиләмәјә давам етдиләр, чәтинликләри ашдылар вә әввәлләр онлар үчүн бағлы ҝөрүнән гапылары ачдылар.
- Әбир Кавас (Абер Каwас) — ағыр аилә сынагларындан бөјүк тарих сәһифәләринә!
Белә һекајәләрин гәһрәманларындан бири дә әрәб әсилли америкалы мүсәлман гадын Әбир Кавасдыр.
Јајылан мәлуматлара ҝөрә, о, Нју-Јорк штаты Сенатына кечирилән сечкиләрдә галиб ҝәләрәк бу ганунвериҹи органда тәмсил олунан илк Фәләстин әсилли америкалы гадын, һәмчинин һиҹаблы илк мүсәлман гадын олуб.
Лакин бу уғур һекајәсинин архасында сынагларла долу бир һәјат дајаныр.
Әбир садә зәһмәткеш аиләдә бөјүјүб. Һәлә ушаглыг илләриндә һәјатын сәрт үзү илә гаршылашыб: атасы сахланылыб, даһа сонра исә АБШ-дан депортасија едилиб.
Белә сарсынтылар инсаны руһдан сала, ҝәләҹәјә олан үмидини әлиндән ала вә ону ән дәрин арзуларындан белә ваз кечмәјә мәҹбур едә биләр.
Лакин Әбир үчүн јашадығы чәтинликләр јолун сону дејил, әдаләт уғрунда мүбаризәнин башланғыҹы олду.
О, өзүнү иҹтимаи фәалијјәтә, аиләләрин вә мигрантларын һүгугларынын мүдафиәсинә һәср етди. Талеләри чох вахт диггәтдән кәнарда галан инсанларын сәсинә чеврилмәјә чалышды.
Вә илләрлә давам едән сәбирли әмәјин ардындан, бу һекајәдә нәгл олундуғу кими, онун јолу ганунвериҹи һакимијјәтин гапыларына гәдәр узанды.
Аилә сынагларынын ағрысындан башгаларынын талејинә тәсир етмәк имканына гәдәр… Ушаглыг чәтинликләриндән дөвләт гәрарларынын гәбулунда иштирак етмәјә гәдәр…
- Илһан Өмәр (Ылһан Омар) — Конгресә ҝедән јолда манеәјә чеврилмәјән һиҹаб!
Бир заманлар о, тәһлүкәсизлик вә даһа јахшы һәјат ахтарышы илә доғма Сомалидән ајрылмаг мәҹбуријјәтиндә галан гачгын бир гыз иди.
Ким дүшүнә биләрди ки, бир ҝүн онун ады АБШ Конгресинин диварлары арасында сәсләнәҹәк?
Чәтин һәјат јолундан кечән Илһан Өмәр АБШ-ын сијаси һәјатында ән танынмыш мүсәлман гадынлардан биринә чеврилди.
О, һиҹабла АБШ Конгресинә сечилән илк гадын кими тарихә дүшдү.
Онун нүмунәси ачыг шәкилдә ҝөстәрди ки, мүсәлман гадын дөвләт идарәчилијиндә иштирак едә, мәсул вәзифәләр тута вә дини мәнсубијјәтиндән имтина етмәдән иҹтимаи рәғбәт газана биләр.
О, Конгресә һиҹабына бахмајараг дејил, һиҹабы илә бирликдә дахил олду. Иманынын ајрылмаз һиссәси һесаб етдији дәјәрләри горујуб сахлады.
- Рәшидә Тлаиб (Расһида Тлаиб) — АБШ Конгресинин гүббәләри алтында мүгәддәс Гурани-Кәрим!
Фәләстин әсилли америкалы Рәшидә Тлаиб дә АБШ-ын сијаси һәјатынын тарихинә өз адыны јаздырды.
О, АБШ Конгресинә сечилән илк ики мүсәлман гадындан бири олду.
Андичмә мәрасими заманы Мүгәддәс Гурани-Кәримин бир нүсхәсиндән истифадә етмәси иҹтимаијјәтин хүсуси диггәтини ҹәлб етди.
Бу аддым онун дини көкләринә бағлылығынын рәмзинә чеврилди вә јүксәк иҹтимаи мөвгејә чатмағын инсанын өз кимлијиндән имтина етмәсини тәләб етмәдијини ҝөстәрди.
- Рува Ромман (Руwа Ромман) — Ҹорҹија штатынын тарихиндә јени сәһифә ачан мүсәлман гадын!
Рува Ромман АБШ-ын Ҹорҹија штатынын Нүмајәндәләр Палатасына сечилән илк мүсәлман гадын олду.
Онун гәләбәси мүсәлман иҹмасы үчүн әламәтдар һадисәјә чеврилди вә дининә садиг галан гадынларын уғур газана, иҹтимаи һәјатда фәал иштирак едә вә ҹәмијјәтин идарә олунмасына төһфә верә биләҹәјини бир даһа сүбут етди.
Бир заманлар демәк олар ки, әлчатмаз ҝөрүнән јерләрдә бу ҝүн јени имканларын гапылары ачылыр.
- Нәбила Сејид (Набеела Сјед) — бөјүк сијасәтдә өз сөзүнү дејә билән ҝәнҹ мүсәлман гадын!
Нәбила Сејид Иллинојс штатынын Нүмајәндәләр Палатасына сечиләндә ҹәми 25 јашы вар иди.
О, бу гәдәр ҝәнҹ јашында бир чох инсанын узун илләр әрзиндә наил олмаға чалышдығы уғуру әлдә едә билди.
Штат ганунвериҹи органынын ән ҝәнҹ нүмајәндәләриндән биринә чеврилән Нәбила ҝәнҹлијин, иманын вә ҹәмијјәтә хидмәт етмәк истәјинин бир-бири илә ҝөзәл шәкилдә узлашдығыны ҝөстәрди.
Онун һекајәси ҝәнҹ мүсәлман гадынлара хатырладыр: јаш бөјүк һәдәфләрдән ваз кечмәк үчүн бәһанә олмамалыдыр. Дини мәнсубијјәт исә инсанын өз имканларына шүбһә етмәсинә сәбәб олмамалыдыр.
Суал: Бәс бу һекајәләрдә әсас мәсәлә депутат мандатлары, јүксәк вәзифәләр вә сијаси нүфуздурму?
Әлбәттә ки, хејр. Бу һекајәләрин әсл дәјәри тамам башга бир мәгамда ҝизләнир.
Бу гадынларын һәр биринин һәјат јолу дүнјанын һәр јериндә јашајан мүсәлман гызлара мүһүм бир һәгигәти хатырладыр:
Һеч кимин сәнә Аллаһ-Тәалаја бағлылығынын ҝәләҹәјинин гапыларыны бағладығыны тәлгин етмәсинә иҹазә вермә.
Уғур газанмаг үчүн дининдән, һиҹабындан вә дәјәр вердијин принсипләриндән имтина етмәли олдуғуну сөјләјәнләрә инанма.
Ислами кимлијини башгаларынын һөрмәтини газанмаг үчүн ҝизләтмәли олдуғун бир нөгсан кими ҝөрмә.
Әксинә, елмә јијәләнмәјә чалыш, әхлагыны ҝөзәлләшдир, сәнә бәхш едилмиш баҹарыглары инкишаф етдир, сәјлә чалыш вә инсанлара фајда вер.
Чүнки мүсәлман гадын өз дининә садиг галараг да савадлы вә фәал, мүдрик вә мәгсәдјөнлү, ләјагәтли вә уғурлу ола биләр. Онун елмә ҹан атмагла Ислама севҝиси арасында, јүксәк һәдәфләрлә һәја вә тәвазөкарлыг арасында, дүнја һәјатында уғур газанмагла өз әгидәсинә садиг галмаг арасында сечим етмәсинә еһтијаҹ јохдур.
Уҹа Аллаһын бу кәламы бизә неҹә дә ҝөзәл хатырладыр: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾
«Иззәт вә гүдрәт Аллаһа, Онун Елчисинә вә мөминләрә мәхсусдур». (әл-Мүнафигун сурәси, 63:8)
Аллаһ Рәсулу ﷺ исә белә бујурмушдур: «Шүбһәсиз ки, бу дин ҝеҹә илә ҝүндүзүн чатдығы һәр бир јерә чатаҹагдыр».
Әзиз мүсәлман баҹым!
Һеч вахт һиҹабына ҝөрә утанма.
Башгаларынын гәрәзли мүнасибәтинин иманынын дәјәринә шүбһә илә јанашмағына сәбәб олмасына имкан вермә.
Инсанларын өтәри разылығыны газанмаг наминә өз принсипләриндән ваз кечмә.
Вә һеч кимин јалныз хариҹи ҝөрүнүшүнә әсасланараг сәнин имканларынын сәрһәдләрини мүәјјән етмәсинә јол вермә.
Гој елм сәнин ҝүҹүн, ҝөзәл әхлагын зинәтин, һәјан ләјагәтин, сәмими иманын исә һәјат јолуну ишыгландыран нурун олсун.
Уҹалыглара ҹан ат, лакин онлара чатмаг имканыны сәнә бәхш Едәни унутма.
Уғур газанмаға чалыш, амма унутма ки, инсанын һәгиги бөјүклүјү тутдуғу вәзифә, газандығы шөһрәт вә инсанларын она ҝөстәрдији рәғбәтлә дејил, һәр шејдән әввәл тәгвасы, ихласы вә хејирхаһ әмәлләри илә өлчүлүр.
Гој сәнин һәјатын Ислама садиг галмағын инсанлара фајда вермәјә мане олмадығынын ҝөзәл бир нүмунәси олсун.
Ахы нә гәдәр инсан әминликлә дүшүнүрдү ки, һиҹаб мүсәлман гадынын гаршысында ашылмаз бир манеәјә чевриләҹәк…
Лакин сонра һејрәтлә онун һеч хәјал белә едә билмәдикләри зирвәләрә јүксәлдијини ҝөрдүләр!
Вә ким билир, Аллаһа садиг галараг хејирли ишләр уғрунда чалышмаға, үмид етмәјә вә ирәлиләмәјә давам едән инсанларын гаршысында Уҹа Аллаһ һәлә нечә-нечә гапылар ачаҹаг!
Sizin rəyiniz