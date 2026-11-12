Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мисирин Гена губернаторлуғундан олан 13 јашлы Мисирли гыз Мәләк Мәһәммәд (бәзән Мәләк Маһмуд кими дә таныныр) Гурани-Кәримин һамысыны әзбәрдән бир сеансда уғурла охуду.
Онун әламәтдар наилијјәти Гена әјаләтинин Гуса шәһәриндә кечирилән иҹма Гуран тилавәти тәдбириндә әлдә едилди.
О, Гуранын 114 сурәсинин һамысыны тәхминән 4 саат 15 дәгигә әрзиндә охуду.
Онун бу уғуру инанылмаз јаддашы, фәдакарлығы вә дәгиглији илә сосиал медиада ҝениш диггәт вә тәрифә сәбәб олду.
Sizin rəyiniz