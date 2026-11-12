Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мәсумәји Гум шәһәриндә "Рәббани, мүбариз вә јол ҝөстәрән алимләрин тәрбијә олунмаларына доғру" шүары илә кечирилән мәтбуат конфрансы вә беш ҹилдлик "Тәһзиб-ислаһ етмә вә Тәрбијәнин Ингилаби Стратеҝијалары" китабынын тәгдимат мәрасими Елми Һөвзәләрин вә өлкәнин мәдәни-тәһсил мүәссисәләринин тәрбијә саһәсиндәки програмларынын јениләнмәси вә тәкмилләшдирилмәси мәгсәдилә тәшкил олунуб.
Елми Һөвзәләрин тәрбијә стратеҝијасы "Тәгвалы алим"дән "Мүбариз вә Апарыҹы Рәббани алим"ә —дәјишир
Иҹласын әввәлиндә Елми Һөвзәләрин тәһзиб-ислаһ етмә вә тәрбијә үзрә мүавини һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Аләмзадә Нури Ислам ҹәмијјәтиндә ән үстүн вә ән дәјәрли ишин инсан јетишдирмәк олдуғуну билдирәрәк дејиб: "Бу ҝүн нүвә алимләримиз вә ракет сәнајемиз өлкәмизин фәхридир вә биз онларын бөјүклүјү гаршысында баш әјирик. Лакин инсан јетишдирмә сәнәти вә дин алимләринин тәрбијәси нүвә вә ракет технолоҝијаларындан гат-гат мүрәккәб вә һәссасдыр. Бүтүн елмләр дә сон нәтиҹәдә инсан шәхсијјәтинин инкишафына вә јүксәлишинә хидмәт етмәлидир."
О, Елми Һөвзәләрин тәрбијә бахышында дәјишиклик едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг гејд едиб: "Кечмишдә дини тәрбијәнин әсас мәгсәди даһа чох "тәгвалы алим" јетишдирмәк иди ки, бу да чох вахт ҝүнаһдан чәкинмәк вә мәнфи ҹәһәтләрдән узаг дурмагла бағлы баша дүшүлүрдү. Амма јени моделдә Елми Һөвзәнин һәдәфи вә ән јүксәк тәрбијә мәгсәди "мүбариз вә јол ҝөстәрән Рәббани алим" јетишдирмәкдир. Бу, Имам Хомејни (ридвануллаһи әлејһ), шәһид Имам Хаменеи, Али Рәһбәр Сејид Мүҹтәба вә шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһ кими бөјүк шәхсијјәтләрә бәнзәјән, һәм фәрди тәгва, һәм ҹиһад руһу, һәм дә ҹәмијјәтә јол ҝөстәрмәк габилијјәтинә малик һәртәрәфли вә таразлы бир инсандыр."
Таразлы вә төвһидә инанан шәхсијјәтин јетишдирилмәси үчүн 13 тәрбијә саһәси
Елми Һөвзәләрин тәһзиб-ислаһ етмә вә тәрбијә үзрә мүавини чыхышына давам едәрәк билдириб ки, таразлы вә монотеист-төвһидә инанан бир шәхсијјәт 13 тәрбијә саһәсиндә о ҹүмләдән: етигад, ибадәт, әхлаг, интеллектуаллыг, һәјат вә сағламлыг, сәнәт, аилә, мәдәни вә сосиал, пешә, тәшкилати, игтисади, сијаси вә сивилизасија, әтраф мүһит саһәләриндә јетишдирилмәлидир.
О әлавә едиб: "«Төвһидә әсасланан идеал тәрбијә» китабы бүтүн бу саһәләри Әлламә Тәбатәбаинин (р) әл-Мизан тәфсириндәки төвһид бахышы әсасында бир-биринә бағлајан мәркәзи ох ролуну ојнајыр."
Елми Һөвзәләрин тәһзиб-ислаһ етмә вә тәрбијә үзрә мүавини, һәмчинин китаб топлусунун дөрд әсас бөлмәсини изаһ едиб:
· "Тәрбијә идарәчилијиндә коллектив сәј модели" — јәни мәктәбин бүтүн идарәчилк сүтунларыны ишә ҹәлб етмәк;
· Инандырма вә ағылын инкишафы әсасында "Тәрбијәдә мәҹбуријјәт вә сечим тәнлији";
· Тәрбијә аланларын ролуну ҝүҹләндирмәк үчүн "Коллектив иштирак вә тәрбијәнин иҹтимаиләшдирилмәси";
· Јеткинлик дөврүндән башлајараг ҹәмијјәт гурма мәсулијјәти һиссини артырмаг үчүн "Сосиал миссија".
Аләмзадә Нури бу топлуну Ислам ингилабы дөврүнүн инсан јетишдирмә моделинин әкс-мүһәндислији адландырды.
Ҹиһади Әкбәр вә Гуранын ојандырыҹы тәсири — Имам Хомејнинин (р) инсан јетишдирмә рәмзи
Иҹласын давамында Гум Елми Һөвзәсинин мүавин мүавини һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәләки билдириб ки, Имам Хомејнинин (ридвануллаһи әлејһ) тәрбијә системи Гуранын ојандырыҹы тәсириндән вә "Ҹиһади Әкбәр" китабынын тәлимләриндән гајнагланыр: "Уҹа Аллаһ Јунус сурәсинин 57-ҹи ајәсиндә Гуран тәрбијәсинин мәрһәләләрини изаһ едиб. Гуран әввәлҹә "нәсиһәт" васитәсилә гәфләтә гапылмыш инсаны ојадыр, сонра тәкәббүр вә һәсәд кими дахили хәстәликләрә "шәфа" верир вә ону һидајәт вә хүсуси рәһмәт мәгамына чатдырыр."
Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәләки, мүгәддәс мүдафиә дөврүндә дөјүшчүләрин вә шәһидләрин һејрәтамиз дәјишмәсини хатырладараг гејд едиб: "Имам Хомејнинин (ридвануллаһи әлејһ) инсан јетишдирмә системи о гәдәр ҝүҹлү иди ки, ҝәнҹ јашлы инсанлар ҹәбһәләрдә бир-ики ај әрзиндә арифләрин 70 иллик мәнәви јолу гәт едир вә јүксәк мәнәви мәгамлара чатырдылар."
Гум Елми Һөвзәсинин мүавин мүавини шәһид Әли Читсазјанын јадда галан сөзләрини хатырладараг әлавә едиб: "О јүксәк мәгамлы шәһидин дедији кими, јалныз өз нәфсинин тиканлы мәфтилләриндән кечән инсан дүшмәнин тиканлы мәфтилләриндән кечә биләр."
О, сонда Тәһзиб-ислаһ етмә вә Тәрбијә мүавинлијиндә әхлаг вә етигад үзрә тәдрис програмларынын һазырланмасыны узунмүддәтли дәјәрли бир иш адландырды вә бу дәјәрли әсәрләрин Елми Һөвзәләрдә, университетләрдә вә мәктәбләрдә таныдылмасы вә јајылмасынын ваҹиблијини вурғулады.
Тәһзиб-ислаһ етмә вә Тәрбијәнин Ингилаби Стратеҝијалары саһәсиндә беш әсәрин тәгдиматы
Иҹласын сон һиссәсиндә Елми Һөвзәләрин рәсмиләри вә мүәллимләринин иштиракы илә "Тәһзиб-ислаһ етмә вә Тәрбијәнин Ингилаби Стратеҝијалары" топлусунун беш ҹилди рәсми олараг тәгдим едилди.
Бу топлу ашағыдакы әсәрләри әһатә едир:
1. Төвһидә әсасланан идеал тәрбијә — әсас вә һәртәрәфли нәзәријјә
2. Тәрбијә идарәчилијиндә коллектив сәј модели — стратеҝијаларын биринҹи бөлмәси
3. Тәрбијәдә мәҹбуријјәт вә сечим тәнлији — стратеҝијаларын икинҹи бөлмәси
4. Коллектив иштирак вә тәрбијәнин халглашдырылмасы — стратеҝијаларын үчүнҹү бөлмәси
5. Сосиал миссија — стратеҝијаларын дөрдүнҹү бөлмәси
Sizin rəyiniz