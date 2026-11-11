Әһли-бейт (әлейһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Агентлији – ABNA: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби АБШ һөкумәтинә Иранын једди шәртинә тәслим олмағын вахтынын чатдығыны хәбәрдарлыг етди.
Ҝенерал-мајор Мөһсин Рзаји X социаль шәбәкәсиндә языб: "Ирана гаршы мүһарибә АБШ һөкумәтинә ҹидди зијан вуруб. Лакин Вашингтон, чарәсиз гумарбаз кими, мүбаризәсини давам етдирир."
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби әлавә едиб: "Хәјали данышыглар һаггында сахта хәбәрләр һазырламағы дајандырын. Гәрби Асијада јаранмыш јени Низамы инкар етмәји дајандырын."
Ҝенерал-мајор Рзаји месаҹынын давамында вурғулајыб: "Иранын једди шәртинә тәслим олмағын вахты чатыб."
Sizin rəyiniz