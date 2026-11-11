Әһли-бейт (әлейһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Агентлији – ABNA: СЕПАҺ-ын Һәрби Дән Гүввәләри чәршәнбә ҝүнү яйдығы бәйанатда билдириб: Өтән ҝеҹә АБШ-нин таланчы вә тәҹавүзкар ордусунун гырыҹы тәйарәләринин дәстәји илә ҝизли шәкилдә Һөрмүз боғазынын мүәййән едилмиш ганынсуз вә тәһлүкәли маршруту илә һәрәкәт етмәјә чалышан ики нефт танкери дәниз миналарына дүшәрәк ҝүҹлү партлајыш нәтиҹәсиндә зәдәләниб. АБШ-нин таланчы вә тәҹавүзкар ордусунун әлалтыларынын янығыны сөндүрмәк ҹәһдләринә бахмајараг, танкерләр һазырда шиддәтлә яныр вә тәрк едилмиш вәзијјәтдәдир.
Бәйанатын давамында гејд олунуб: Ганынсуз һәрәкәт едән ҝәмиләр навигасија вә идентификасија системләрини сөндүрүбләр. Онлар АБШ-нин тәҹавүзкар ордусунун бир забитинин рәһбәрлији илә Һөрмүз боғазындан мүәййән едилмиш маршрутдан кәнар кечмәјә чалышыблар. Лакин дәниз миналары бу гачагмалчыларын планларыны пуча чыхарыб вә АБШ Мәркәзи Команданлығынын (CENTCOM) террорчу команданы Бред Куперин гара әмәлләр сијаһысына даһа бир сәһифә әлавә олунуб.
СЕПАҺ-ын Һәрби Дән Гүввәләри бәйанатында вурғулајыб: АБШ-нин ҹинајәткар вә аҹиз ордусунун рәсмиләри яланларыны сүбут етмәк үчүн Һөрмүз боғазындан кәнарда јерләшән әразадән һеликоптерлә һаваја галхараг медиа шоусу ҝөстәрмәјә еһтијаҹ дујмурлар. Һөрмүз боғазынын һавадан чәкилмиш фотолары баш верәнләри сензурасыз шәкилдә, олдуғу кими нүмајиш етдирир.
Qeyd: Azərbaycan kiril əlifbasında bəzi hərflər (məsələn, Һ/һ, Ҝ/ҝ, Ә/ә, Ү/ү, Ө/ө, Ҹ/ҹ, Ш/ш, Ч/ч) rus kirilindən fərqli işarələrlə verilir; mətn həmin prinsipə uyğun redaktə olunub.
Sizin rəyiniz