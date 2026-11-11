Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији-АБНА: Азәрбајҹанда мөвҹуд сүлалә диктатор режиминин там әксинә олараг Исвечрә паспорт вә шәхсијјәт вәсигәси фотоларында һиҹаба вә дини баш өртүкләринә иҹазә верир.
Бу барәдә сосиал шәбәкәләрдә Хәбәр Аҝентликләри мәлумат вериб.
Мәлумата әсасән, паспорт вә шәхсијјәт вәсигәсиндә һиҹабла шәкил чәкдирмәјә бир шәртлә иҹазә верилир ки, үз там ҝөрүнән вә ајдын мүәјјән едилә билән олсун.
Гејд едәк ки, бу, јени елан едилмиш дәјишиклик дејил, мөвҹуд Исвечрә сијасәтидир.
#Исвечрә #Һиҹаб #ДиниАзадлыг #МүсәлманГадынлар #ДүнјаХәбәрләри
Sizin rəyiniz