Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији -ABNA: Бу ҝүн (11.11.2026) Азәрбајҹан Республикасы Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар Хидмәтинин Мүалиҹә Мүәссисәсиндә сахланылан һәјат јолдашым, журналист, Сијаси мәһбус Полад Аслановла ҝөрүшдүк.
Аҹлыг аксијасыны дајандырандан үч ҝүн сонра она тәркибиндә Б вә Ҹ груп витаминләри олан системләр көчүрүлүб. Аксијанын битмәсиндән сонра ајагларында шишкинликләр әмәлә ҝәлиб, гарын, күрәк вә бүтүн бәдән наһијјәсиндә гашынгылы сәпҝиләр јараныб. Һәкимләр исә бүтүн бунларын аҹлыг аксијасындан сонракы дөвр үчүн "нормал" һал олдуғуну билдирирләр.
Полад Аслановдан тәшәккүр мәктубу.
"Мән Азәрбајҹанда #һиҹабы үчүн мүбаризә апаран, һагсызлыға гаршы дајанaн мәктәбли гызларын вә буна ҝөрә мәктәбдән узаглашдырылан мүәллимәләрин гарышында баш әјирәм. Аллаһын саламы, бәрәкәти вә рәһмәти онларын үзәринә олсун. Аллаһ онлардан разы олсун ки, Уҹа Аллаһын ајәсини уҹа тутуб мүдафиә етдиләр. Чох үзр истәјирәм ки, әлимдән јалныз бу гәдәр ҝәлди, мүәллимәләримизә вә һиҹаблы шаҝирдләрә бундан артыг дәстәк ола билмәдим. Аллаһ һәр бириниздән разы олсун
Ејни заманда, аҹлыг аксијамызы ишыгландыран, диггәтдә сахлајан мүстәгил медиа нүмајәндәләринә, бу јолда бизә дәстәк верән виҹданлы вәтәндашлара вә һүгуг мүдафиәчиләринә, Бејнәлхалг тәшкилатлара дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм.
Өвладларынын һаггыны, тәһсил вә дини етигад һүгугуну горујан, һәр ан архаларында дағ кими дајанaн фәдакар АНАлара хүсуси тәшәккүр едирәм. Онлар өвладларынын һиҹабына саһиб чыхдылар вә мәһз буна ҝөрә барәләриндә Ҹинајәт Мәҹәлләсинин мүвафиг маддәси илә ҹинајәт иши ачылды, голларына електрон нәзарәт гандаллары (биләрзикләри) тахылды. Мән мәһз о мәтин АНАларын гарышында баш әјирәм ки, чәтин сечим гарышында галыб һәр шејдән уҹа тутараг Аллаһын ајәсини сечдиләр."
Sizin rəyiniz