Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹанын танынмыш журналист вә сијаси шәрһчиси Асиф Шәфәггәтов Трампын аралыг сечкиләриндәки мәғлубијјәтиндән сонра баш верә биләҹәк һадисәләри өзүнүн фејсбук сәһифәсиндә шәрһ едәрәк јазыб: Конгресин демократ үзвләри јанвары ҝөзләмәдән Һегсетин "шаггаланма" просесинә башламаға һазырлашырлар. Онун һаггында арашдырылмасы аз гала јарым ил чәкәҹәк материал һазырланыб. Ашағыда онун иттиһам материалындан бәзи бәндләри гејд едирәм.
"Human Rights Watch"-а ҝөрә, 17.04.2025-ҹи илдә Јәмәндә АБШ-ын Рас Иса лиманына ендирдији зәрбәләр нәтиҹәсиндә 84 мүлки шәхс һәлак олуб вә 150-дән чох инсан јараланыб. Лиман һуманитар фәлакәтдә олан бир өлкәјә һәјати әһәмијјәтли тәҹһизат тәмин едирди.
28.04.2025 тарихиндә АБШ тәјјарәләринин Саадада (Јәмән) африкалы мигрантлар үчүн сахлама мәркәзинә зәрбәләри нәтиҹәдә 68-дән чох инсан һәлак олду вә онларла инсан јараланды. "Human Rights Watch" бу һүҹумларын мүһарибә ҹинајәтләри кими арашдырылмасыны тәләб етди.
"Yemen Data Project"-ә ҝөрә, 2005-ҹи илин 15 март - 6 мај тарихләри арасында АБШ-ын Јәмәнә зәрбәләри нәтиҹәсиндә азы 238 мүлки шәхс һәлак олуб вә азы 467 нәфәр јараланыб.
2025-ҹи илин сентјабр ајындан индијәдәк Пентагон наркотик гачагмалчылығына гаршы мүбаризә бәһанәси илә Кариб дәнизиндә вә Сакит океанда кичик ҝәмиләрә авиазәрбәләр ендирир. "Just Security"-нин 27.10.2026 тарихинә олан һесабламаларына ҝөрә, о вахтдан ҝәмиләрә 72 һүҹум һәјата кечирилиб вә зәрбәләр нәтиҹәдә өлән, иткин дүшән вә өлдүјү еһтимал олунан шәхсләрин сајы 243 нәфәр олуб. Өләнләрин әксәријјәти үчүн һеч бир һәбс гәрары, мәһкәмә просеси олмајыб вә онларын нәдә ҝүнаһландырылмасы барәдә иҹтимаијјәтә сүбут тәгдим олунмајыб. "Human Rights Watch" бу кампанијаны мәһкәмәдәнкәнар гәтлләр кими тәсниф едиб. 02.09.2025 тарихли бир епизод хүсусилә диггәт чәкир. Америка гүввәләри 11 нәфәри дашыјан кичик бир ҝәмини бомбалајыб. Илк зәрбәдә 9 нәфәр һәлак олуб, 2 нәфәр исә сағ галараг, ҝәминин галыгларына јапышыб. Тәхминән 45 дәгигә сонра 2-ҹи зәрбә ендирилиб вә сағ галанлар да өлдүрүлүб. "Washington Post" гәзети әмәлијјатла таныш мәнбәләрә истинадән билдириб ки, Һегсет "һамыны өлдүрмәк" үчүн шифаһи әмр вериб. 2-ҹи һүҹума башламаг гәрары адмирал Франк Бредли тәрәфиндән верилиб. Һегсет әмр вердијини инкар етмишди, лакин бу мәсәлә Конгрес арашдырмаларынын мөвзусуна чеврилмишди. Әмәлијјатын там видеојазысы иҹтимаијјәтә ачыгланмады. Республикачы конгресмен Томас Масси 30.12.2025 тарихиндә баш верән башга бир һадисәни хүсуси гејд етмишди: 3 ҝәми мәһв едилдикдән сонра сағ галмыш 8 инсан суда көмәксиз галараг өлмүшдү.
28.02.2026 тарихиндә, Ирана гаршы Америка-Исраил мүһарибәсинин илк ҝүнүндә Минабдакы Шәҹәрә Тәјјибә ибтидаи мәктәбинә ракет зәрбәләри ендирилди. БМТ мандаты чәрчивәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән бејнәлхалг комиссијанын нәтиҹәләринә ҝөрә, 157 нәфәр, о ҹүмләдән 13 јашдан ашағы 123 ушаг һәлак олду. Мәктәбин өз һасарлары вә ајрыҹа ҝириши вар иди, онун мүлки тәјинатлы олмасы пејк ҝөрүнтүләриндән мәлум олурду. Елә һәмин ҝүн Ламердадакы идман комплексинә едилән зәрбә нәтиҹәсиндә даһа 22 нәфәрин, о ҹүмләдән 4 ушағын һәјатына сон гојду. 2026-ҹы илин сентјабрында БМТ комиссијасы АБШ ордусунун бу зәрбәләрлә мүһарибә ҹинајәтләри төрәтдијинә инанмаг үчүн кифајәт гәдәр әсас тапды.
Хүсуси гејд:
Һегсетин ҝүнаһы, садәҹә, бу әмәлијјатлара рәһбәрлик етмәк олмајыб. "Civilian Harm Mitigation and Response" програмыны, демәк олар ки, ләғв етмәси ҝөстәрир ки, о, мүлки шәхсләрин өлүмүнүн гаршысыны алмаг механизмини гәсдән мәһв едиб. "ProPublica"-нын арашдырмасы нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, али һәрби команданлыг "Civilian Harm Mitigation and Response" програмынын ихтисарына етираз едибләр. Мүсаһибә верән бүтүн команданлыг рәһбәрләри онун сахланмасыны мүдафиә едибләр. Һегсет онларын мөвгејини гулагардына вуруб. Програмын һејәти ~200 нәфәрдән 24 нәфәрә ендирилиб, Мәркәзи Команданлыгда исә 16 мүтәхәссисдән 1-и сахланылыб. Һәдәфләри јохламаг вә мүлки шәхсләрин өлдүрүлмәсинин гаршысыны алмаг вәзифәси дашыјан бөлмәләрдә адам вә ресурс, демәк олар ки, галмамышды. Бүтүн бунлар Ирана зәрбәләрдән әввәл баш вермишди. 13.03.2026 тарихиндә Һегсет ачыг шәкилдә бәјан етди: "No quarter, no mercy for our enemies!". Һәрби ганунвериҹиликдә "no quarter" ифадәси тәслими гәбул етмәмәк, јәни әсир олмаг истәјән дүшмәни өлдүрмәк мәнасы верир. Белә бир әмр бејнәлхалг һуманитар һүгугла бирбаша гадағандыр. Сенатор Марк Келли бунунла бағлы изаһат тәләб етди вә бунун федерал Мүһарибә Ҹинајәтләри Ганунунун §2441 18-ҹи маддәсинә аид олдуғуну гејд етди. Конгрес динләмәсиндә Һегсет бу ифадәсиндән имтина етмәси барәдә суалдан јајынды.
01.03.2026 тарихиндә Иран дрону Күвејтдәки Америка һәрби постуна һүҹум етди. 6 америкалы һәлак олду, ән азы 20 нәфәр јараланды. Сағ галанлар билдирибләр ки, персонал әввәлҹәдән әлавә мүдафиә васитәләри тәләб етсә дә, мүасир сирен, хәбәрдарлыг вә дронлара гаршы адекват мүдафиә олмајыб. Озләри јаралылара илк тибби јардымы ҝөстәрмәјә вә онлары хәстәханалара апармаг үчүн мүлки нәглијјат васитәләри тапмаға мәҹбур олублар. Һегсет исә иҹтимаијјәтә објектин мүдафиәсинин мөһкәмләндирилмәсиндән данышырды. Сенаторлар Елизабет Уоррен, Риҹһард Блүментал, Кирстен Ҝиллибранд вә Марк Келли мүвафиг арашдырма башладараг, һәрбчиләрин нијә бу гәдәр аҹиз вәзијјәтдә галдығынын изаһыны тәләб етдиләр.
"Abraham Lincoln" авиадашыҹысы Пентагон рәһбәрлијинин өз әсҝәрләринә мүнасибәтинин даһа бир символу олду. Иранла мүһарибә заманы о тәхминән, 1 ил хидмәти тапшырыгда, о ҹүмләдән 264 ҝүн лимана јан алмадан фасиләсиз дөјүш мөвгејиндә олду. Һәрбчиләрин аиләләри гида вә су илә бағлы проблемләр, насаз туалетләр, кифли душханалар, тәҹһизат вә совгат чатдырылмасында фасиләләрдән шикајәтләндиләр. ҺДГ команданлығы "Abraham Lincoln" АЗГ-нин бүтүн ҝәмиләри үзрә ~6000 һәрбчи арасында 8 интиһар ҹәһдини рәсми олараг тәсдигләди. Һегсет әввәл хидмәт шәраити барәдә һесабатларын тәһриф олдуғуну билдирди. 15 сенатор изаһат, тибби мәлуматлар вә ҝәмидәки шәраитин бирбаша јохланылмасыны тәләб етди. Бундан сонра, нәһајәт, АЗГ дөјүш мөвгејиндән чыхарылды.
$13 милјардлыг диҝәр авиадашыјыҹы "Ҝералд Р. Форд"ун санитарија системиндәки баш верән насазлыглар ~650 туалетә тәсир етди. НПР 4 ҝүн әрзиндә 205 насазлыг вә онларла техники јардым чағырышы барәдә мәлумат верди. 12.03.2026 тарихиндә ҝәминин ҹамашырханасында јанғын баш верди, нәтиҹәдә дәнизчиләр хәсарәт алды вә тәхминән 100 јатаг јери зәдәләнди. Хидмәтин һәддән узун чәкмәси техники хидмәт планыны позду. Вә донанманын дөјүшә максимум һазырлығынын тәләб олундуғу вахтда баш верди.
2025-ҹи илин ијун ајында Администрасија иммиграсија рејдләринә гаршы етиразлар фонунда Милли Гвардија вә дәниз пијадаларыны Лос-Анҹелесә федерал әмәлијјатда иштирак етмәк үчүн ҝөндәрдикдә фотошәкилләрдә һәрбчиләрин зирзәмиләрин вә јүкләмә јерләринин бетон дөшәмәләриндә бир-биринә сығыныб јатдығы ҝөрүнүрдү. Јашајыш јери, су, јемәк вә сантехникадан шикајәтләр барәдә мәлуматлар вар иди.
2026-ҹы илин апрел ајында Пентагонун Баш Мүфәттиши һәрбчиләрә верилән тәһлүкәсиз олмајан вә антисанитар гида илә бағлы шикајәтләри тәсдигләди. Калифорнија һакимијјәти бу әмәлијјатын дәјәрини тәхминән $120 милјон гијмәтләндирди.
"Council on Foreign Relations"-нын октјабр (2026) арашдырмасына ҝөрә, Һегсет али забит корпусунун тәхминән 10%-ни тәшкил едән 80-дән чох ҝенерал вә адмиралы ишдән чыхарыб вә ја рүтбәләринин (вәзифәләринин) јүксәлмәсинә мане олуб. Бу забитләрин јарыдан чоху гадын вә ја гарадәрили иди. Ишдән чыхарыланлар арасында һәрби-дәниз әмәлијјатлары рәиси вәзифәсини тутан илк гадын адмирал Лиса Франчетти, ҝенерал Ҹејмс Слајф, орду гәрарҝаһ рәиси ҝенерал Ренди Ҹорҹ, АБШ-ын Авропа вә Африкадакы гуру гүввәләринә рәһбәрлик едән ҝенерал Кристофер Донаһју, һәрби кәшфијјатын рәһбәри Ҹефри Круз, Милли Тәһлүкәсизлик Аҝентлији вә Киберкоманданлығын директору Тимоти Һо, АБШ-ын НАТО Һәрби Комитәсиндәки нүмајәндәси адмирал Шошана Чатфилд вә башгалары вар иди. Трамп шәхсән Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәисләри Комитәсинин сәдри ҝенерал Чарлз Брауну вәзифәсиндән азад едиб. Һегсет һәмчинин сијасәтинә манеә һесаб етдији Орду вә ҺҺГ-нин һүгуг хидмәтләринин рәһбәрләрини дә ишдән чыхарыб. Орду вә ҺҺГ назирләри кадр гәрарлары вә силаһлы гүввәләрин идарә олунмасы илә бағлы мүнагишәләр фонунда истефа верибләр.
30.09.2025 тарихиндә Һегсет јүзләрлә јүксәк вәзифәли командири Куантико Дәниз Пијадалары Базасына топлады вә онлара өз тәсәввүрүндә олан физики стандартлара ҹаваб вермәјән воукистләр, гадынлар вә "ҝомбул ҝенераллар"а гаршы идеоложи мүһазирә охуду. Гадын ветеранлар конкрет һәрби вәзифәләр үчүн пешәкар тәләбләрин артыг ваһид олдуғуну гејд етсәләр дә, о, һәрби ихтисаслар үчүн "ән јүксәк киши стандартына" гајытмағы тәләб етди. 2026-ҹы илин сентјабрында о, јенидән Куантикода чыхыш едәрәк, артыг чәкили, трансҝендер вә онун идеоложи бахышларына ујғун олмајан диҝәр һәрбчиләр һаггында алчалдыҹы ифадәләр истифадә етди.
О, пешәкар орду әвәзинә сијаси вә мәдәни сәдагәт системи гурмаға чалышыр. Ненси Лакорла бағлы баш верәнләр дә бунунла бағлыдыр. Лакор һеликоптер пилоту кими карјерасына башлајараг, 35 ил хидмәт едиб. Һазырда 3 улдузлу адмиралдыр вә АБШ ҺДГ еһтијатына команданлыг едирди. 2025-ҹи илин августунда Һегсет иҹтимаијјәтә изаһат вермәдән ону вәзифәсиндән узаглашдырды. О, сәбәбсиз јерә ишдән чыхарылдығыны билдирди. 2026-ҹы илин јанвар ајында Лакор Ҹәнуби Каролинанын 1-ҹи даирәсиндә Демократлар партијасындан Конгресә намизәдлијини ирәли сүрдү вә 3 нојабр сечкиләриндә галиб ҝәлди. 2024-ҹү илдә бу даирәдә Трамп 13% үстүнлүклә Һаррисә галиб ҝәлмишди.
2025-ҹи илин март ајында о, Јәмәнә гаршы һазырланан авиаһүҹум әмәлијјаты барәдә оператив мәлуматлары Сиҝнал месажлашма шәбәкәси васитәсилә өтүрдү. Чатлардан биринә тәсадүфән "The Atlantic" гәзетинин баш редактору Ҹефри Голдберг дә дахил едилмишди. Диҝәриндә исә һәрби мәлуматлар Һегсетин аиләси үзвләринин вә јахынларынын иштиракы илә мүзакирә едилирди.
2025-ҹи илин декабр ајында Пентагонун Баш Мүфәттишлији рәсми олараг мүәјјән етди ки, Һегсет шәхси ҹиһазларын истифадәси вә дөвләт сәнәдләринин горунмасы илә бағлы гајдалары позуб вә өтүрүлән мәлуматлар Америка пилотлары вә һәрби әмәлијјат үчүн тәһлүкә јаратдыб. Бу һагда Баш мүфәттишлијин 84 сәһифәлик һесабатында билдирилирди. Бунунла белә Һегсет арашдырманын нәтиҹәләринин она бәраәт газандырдығыны елан етди.
"Financial Times"-ын арашдырмасына ҝөрә, 2026-ҹы илин феврал ајында, Иранла мүһарибә башламаздан дәрһал әввәл Һегсетин "Morgan Stanley"-дәки брокери "BlackRock"-ла "Defense Industrials Active ETF" фондуна мәхсус ширкәтләрин сәһмләринә чохмилјонлу сәрмајә гојмаг мәсәләсини мүзакирә едиб. Фондун ән бөјүк һолдингләринә РТХ, "Lockheed Martin", "Northrop Grumman" вә "Палантир" дахилдир. Бу ширкәт исә Иран мүһарибәси илә әлагәдар Пентагондан бөјүк һәрби сифаришләр алаҹагды. Пентагон ФТ-нин мәлуматыны тәкзиб етди. Буна бахмајараг, конгресменләр малијјә менеҹерләри илә бүтүн јазышмалары, инвестисија мәлуматларыны вә Һегсетин малијјә бәјаннамәсини тәләб етдиләр. Мәсәлә ҝөзләнилән мүһарибә барәдә мәхфи мәлуматларын шәхси варланма үчүн истифадә олунмасы шүбһәси јарадырды.
Пентагонун өзүндә нәһәнҝ мәбләғли мүгавиләләрлә бағлы галмагаллар сәнҝимир. "ProPublica" мүәјјән етди ки, Доналд Трамп-оғулла әлагәли олан "1789 Capital" фонду тәрәфиндән инвестисија гојулан "Vulcan Elements" ширкәти Ағ Ев мүшавири Петер Наварронун мүдахиләсиндән сонра Пентагонун тәсдиги илә $620 милјонлуг кредит алыб. Онун мүраҹиәти гејри-ади гајдада сүрәтлә тәмин олунуб. 2026-ҹы илин октјабр ајында "ProPublica" ашкар етди ки, "Alvarez & Marsal Federal" ширкәти Пентагондан тендер кечирилмәдән үмуми мәбләғи $350 милјон олан ики мүгавилә (о ҹүмләдән, $281 милјонлуг консалтинг мүгавиләси) алыб.
Һегсет шәхси вәкили, әввәлләр ону ҹинси тәҹавүз иттиһамларындан мүдафиә едән Тим Парлаторени өзүнүн мүшавири вәзифәсинә тәјин етди вә коммандер рүтбәси илә ҺДГ еһтијатына гәбул етди. Ејни заманда онун өзәл һүгуг практикасыны сахлады. Өзәл һүгуги практика үзрә Парлаторенин мүштәриләринин Пентагонла бағлы мүнасибәтләри онун һәм дә Пентагон рәһбәрлијинин мүшавири олмасы сәбәбиндән марагларын тоггушмасы риски јарадырды – конгресмен Ҹејсон Кроу бунунла бағлы нараһатлыгларыны билдирди. Динләмәдә Һегсет Парлаторенин ону мүшајиәт етдијини вә бәзи ҝөрүшләрдә иштирак етдијини етираф етди.
2026-ҹы илин ијун ајында о, II DM-дә мүттәфигләрин Нормандијаја чыхмасына һәср олунмуш тәдбирдә иштирак етмәк үчүн Франсаја рәсми сәфәрә ҝедәндә һәјат јолдашы вә 6 ушағыны да өзү илә апарды. Аилә һәрби тәјјарә илә ҝәлди. "The Washington Post" гәзети аилә үзвләринин мүһафизәси, нәглијјаты, мүшајиәти, галмасы илә бағлы әлавә хәрҹләрин јарандығыны, һәмчинин ордунун тәһлүкәсизлик әмәкдашларынын јүкүнүн артмасы сәбәбиндән әсас вәзифәләриндән јајындырылдығыны билдирди. Пентагон Һегсетин аилә сәфәрләринин хәрҹләрини өдәдијини иддиа етсә дә, журналистләрә бүтүн әлагәли хәрҹләрин өдәнилмәси барәдә сүбут тәгдим едилмәди.
Һегсетин һәјат јолдашы Пентагондан бөјүк сифаришләр алан "Lockheed Martin" ширкәтинин марагларыны тәмсил едән "Watchtower Strategy" фирмасындан өдәнишләр алырды.
Һегсет назир тәјин олунмаздан әввәл ҹинси тәҹавүз иттиһамы үзрә истинтага ҹәлб олунмушду. 2017-ҹи илдә бир гадын Монтереј полисинә Һегсетин отелдә кечирилән тәдбирдән сонра онун телефонуну ҝөтүрдүјүнү, отагдан чыхмасына мане олдуғуну вә ҹинси тәҹавүз етдијини билдирмишди. Мүвафиг материаллар прокурорлуға тәһвил верилмишди. Һегсет ҹинси әлагәнин разылыг әсасында баш вердијини иддиа едирди. О вахт һеч бир ҹинајәт иши галдырылмады. Һегсет пул өдәмәклә гадынла разылашма әлдә етди.
Әввәлләр онун ветеранлар тәшкилатлары илә мүнасибәтләри дә малијјә галмагаллары илә позулмушду. "CBS News" "Concerned Veterans for America" вә "Vets for Freedom" тәшкилатларынын верҝи сәнәдләрини нәзәрдән кечирдиб. Бәзи илләрдә тәшкилатлар алдыглары ианәләрдән чох хәрҹләјирдиләр. "Concerned Veterans for America"-дан ајрылдыгдан сонра Һегсет конфиденсиал мәлуматларын јајылмамасы һагда мүгавилә имзаламагла 6-рәгәмли ишдәнчыхма мүавинәти алды. Верҝи сәнәдләриндә ҝөстәрилир ки, рәһбәрлик вәзифәсиндән формал ајрылдыгдан сонракы дөврдә она $172 миндән чох өдәниш олуб. Кечмиш әмәкдашлары онун әјјашлығы вә гејри-етик давранышлары барәдә мәлумат верибләр. Бу һаллар онун назир вәзифәсинә намизәдлији заманы Конгресдә мүзакирә едилмиш вә о, әјјашлығы тәрҝитдијини билдирмишди.
Һегсет сијаси рәгибләринә гаршы һәрби аләтләрдән истифадә едир. О, кечмиш ҺДГ капитаны вә астронавт, сенатор Марк Келлини һәрби гуллугчулара ганунсуз әмрләри рәдд етмәк өһдәликләрини хатырлатдығына ҝөрә ҹәзаландырмаға чалышмышды. Һегсет онун мөвгејинә кәскин мәнфи мүнасибәт билдирмиш, онун еһтијатда олан забит рүтбәси вә пенсија мүавинәтләрини јенидән нәзәрдән кечирмәјә башламышды. 12.02.2026 тарихиндә федерал мәһкәмә Келлинин конститусија һүгугларынын позулмасыны әсас ҝәтирәрәк, бу тәдбирләри блоклады.
Һегсет назирлијин иҹазәси олмадан һәтта гејри-мәхфи мәлумат да әлдә едән журналистләрин аккредитасијасыны ләғв едәҹәји илә һәдәләмәклә Пентагонда мәтбуатын фәалијјәтини мәһдудлашдырмаға чалышырды. 20 мартда федерал мәһкәмә бу сијасәтин әсас мүддәаларыны конститусијаја зидд һесаб етди. Апрел ајында мәһкәмә Пентагонун журналистләрин аккредитасијасыны бәрпа етмәк сәрәнҹамыны поздуғуна даир ајрыҹа гәрар гәбул етди.
Һегсетин идеоложи фәалијјәти ордунун дини һәјатыны әһатә едир. О, Пентагонда христиан ибадәтләри тәшкил едир, мүһарибә заманы дини риторикадан истифадә едир. 2026-ҹы илин феврал ајында гадынларын сечки һүгугларындан мәһрум едилмәсини вә һомосексуаллығын ҹинајәт һесаб едилмәсини мүдафиә едән христиан милләтчиси Дуглас Вилсону моизә охумаға дәвәт етмишди. Пентагон һәмчинин трансҝендер һәрбчиләрин хидмәтдән узаглашдырылмасы сијасәтини һәјата кечирир. 2026-ҹы илин ијун ајында федерал апелјасија мәһкәмәси һазырда хидмәтдә олан һәрбчиләрә гаршы транҝендер мәһдудијјәтләрин тәтбигинә гаршы илкин гадағаны гүввәдә сахлады вә бу сијасәтин ҹидди конститусија зиддијјәтләри олдуғуну етираф етди.
2026-ҹы илин октјабрында Һегсет һәрби едамлары телевизија шоусуна чевирмәк гәрарына ҝәлди. О, 2009-ҹу илдә "Форт Һуд"да 13 нәфәри өлдүрмәкдә иттиһам олунан Нидал Һәсәнин едамыны ҹанлы јајымламаг нијјәтиндә олдуғуну ачыглады. Демократлар, республикачылар, дини лидерләр вә һәрби иҹманын үзвләри плана гаршы чыхдылар. 15 октјабрда Трамп јајымы ләғв етди.
Назир олдуғу бу гыса мүддәтдә Конгресдә она гаршы артыг ики рәсми импичмент вәсатәти галдырылыб:
15.04.2026 тарихиндә демократ Јассамин Әнсари 6 маддә (Иранла ганунсуз мүһарибә, силаһлы мүнагишә ганунларынын позулмасы, АБШ һәрбчиләринә гаршы тәһдид, һәрби мәлуматлардан истифадә позунтусу, вәзифәдән суи-истифадә вә Конгресин фәалијјәтинә мане олмаг) үзрә иттиһам тәгдим етди.
15.09.2026 тарихиндә республикачы Томас Масси 8 маддә (Иранла мүһарибә, дәниздә мәһкәмәсиз гәтлләр, Јәмәнә авиазәрбәләр, Марк Келлинин тәһдид олунмасы вә Конгресин иҹазәси олмадан Венесуелада Мадуро вә һәјат јолдашынын тутулмасы вә с.) үзрә иттиһам тәгдим етди.
3 нојабр сечкиләриндән сонра вәзијјәт көкүндән дәјишди – демократлар Конгресин һәр ики палатасына нәзарәти әлә кечирдиләр. Нүмајәндәләр Палатасынын Силаһлы Гүввәләр Комитәсинин ән фәал демократ үзвү Адам Смит артыг арашдырма саһәләрини ачыглајыб: һәрби әмәлијјатлар, ордунун сијасиләшдирилмәси вә Пентагон мүгавиләләринин верилмәсиндә потенсиал коррупсија. Демократларын рәһбәрлији Трамп администрасијасы дахилиндә коррупсија вә шәхси варланма илә бағлы ҝенишмигјаслы арашдырмалара һазырлыг елан едиб.
Бундан сонра Трамп администрасијасы нараһатедиҹи сулларла ара-сыра мәтбуат конфрансларында дејил, Конгрес динләмәләриндә үзләшәҹәкләр: динләмәләрә чағырылаҹаглар, онлардан мүвафиг сәнәдләр тәләб олунаҹаг, шаһидләр динләниләҹәк, анд ичмәклә ифадәләр алынаҹаг, һәрби әмрләр, мәхфи јазышмалар, малијјә әмәлијјатлары вә дөвләт мүгавиләләри јохланылаҹаг. Бу просесин мәркәзиндә администрасијанын сусдурмаға, вәзифәдән узаглашдырмаға вә ја ҹәзаландырмаға чалышдығы инсанлар олаҹаг. Онларын арасында, еһтимал ки, Һегсетин шәхсән вәзифәдән азад етдији вә Ҹ.Каролинанын һазырда Конгресә сечдији адмирал Ненси Лакор да олаҹаг.
Бир сөзлә, Һегсети сүрүјәҹәкләр.
Башгаларыны да јахшы ҝүнләр ҝөзләмир, амма илк гурбан, мәнҹә, Һегсет олмалыдыр.
Sizin rəyiniz