Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 8 нојабр 2026-ҹы ил тарихиндә Алматы шәһәриндә, митрополит Иосиф (Чернов) адына Газахыстан Митрополитен Даирәсинин Мәнәви-Мәдәнијјәт Мәркәзинин камин залында Астана вә Газахыстан митрополити Александр Иран Ислам Республикасынын елми вә иҹтимаи хадимләриндән ибарәт нүмајәндә һејәти илә ҝөрүшүб.
Нүмајәндә һејәтинин тәркибинә Иран Ислам Республикасынын Алматы шәһәриндәки баш консулу Сона Әһмәди, Иран Ислам Республикасы Баш Консуллуғунун мәдәнијјәт мәсәләләри үзрә атташеси Мәһәммәд Мәсуд Садәги, Теһран Университетинин профессорлары Әли Немәтуллаһ Пурманд вә Һәмид Парсанија, Багир әл-Улум Университетинин нүмајәндәси Меһди Мусаеб Горҹијан, Әл-Мустафа Бејнәлхалг Университетинин Фәлсәфә вә Динләр факүлтәсинин досенти, доктор Рза Мәһәммәд Әли Азәријан вә тәрҹүмәчи Нурадил Досмурат дахил иди.
Ҝөрүшдә Алматы шәһәриндәки Мүгәддәс Јүксәлиш (Вознесенски) Баш Катедрал килсәсинин баш кешиши, Митрополитен Даирәсинин Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәсинин рәһбәри протоијереј Александр Суворов; Алматы Руһани Семинаријасынын ректору, Митрополитен Даирәсинин Информасија вә Нәшријјат шөбәсинин рәһбәри протоијереј Јевҝени Иванов; Митрополитен Даирәсинин рәһбәринин шәхси катиби ијеромонах Димитри (Бајдек); Костанај јепархијасынын катибинин сәлаһијјәтләрини иҹра едән ијеромонах Ҝеннади (Бурдүжа); Митрополитен Даирәси рәһбәринин инзибати катиблијинин рәһбәри иереј Ҝеорҝи Сидоров вә митрополит Александрын протокол хидмәтинин рәһбәри протодиакон Роман Головин иштирак едибләр.
Саламлашма вә гаршылыглы тәгдиматлардан сонра Иран нүмајәндә һејәтинин үзвләри бир ҝүн әввәл Алматыдакы Мүгәддәс Јүксәлиш Баш Катедрал килсәсинә етдикләри сәфәрдән алдыглары тәәссүратлары митрополит Александрла бөлүшүбләр. Газахыстан Митрополитен Даирәсинин рәһбәринин хејир-дуасы илә гонаглар үчүн екскурсијаны протоијереј Александр Суворов кечириб.
Митрополит Александр гонаглара Алматынын баш мәбәдиндә 2017–2020-ҹи илләрдә һәјата кечирилмиш ҝенишмигјаслы пешәкар бәрпа ишләринин тәфәррүатлары барәдә мәлумат вериб. Билдирилиб ки, бүтүн ишләр Газахыстан Республикасы Мәдәнијјәт Назирлијинин вә УНЕСҸО-нун нәзарәти алтында, Газахыстан, Русија, Сербија, Италија, Алманија вә Франсадан олан јүксәк ихтисаслы мүтәхәссисләрин иштиракы илә һәјата кечирилиб. Ијерарх вурғулајыб ки, реаллашдырылмыш мөһтәшәм лајиһәни дөвләт башчысы К.-Ж. Токајев «үмумгазахыстан мүгәддәс мәканынын икинҹи доғулушу» адландырыб.
Сөһбәт заманы митрополит Александр гонаглара 2027-ҹи илдә гејд олунаҹаг Түркүстан јепархијасынын јарадылмасынын 155 иллик јубилејинә һазырлыг ишләри барәдә дә данышыб. Мүасир Газахыстан вә Мәркәзи Асија өлкәләринин әразисиндә православлығын тарихинә тохунан архијереј Алматы шәһәринин сәмави һимајәдары, Верны вә Семиречје јепископу, мүгәддәс шәһид Пименин (Белоликов) шәхсијјәти үзәриндә хүсуси дајаныб.
Митрополитен Даирәсинин рәһбәри һәмсөһбәтләринә билдириб ки, ҝәләҹәк мүгәддәс шәһид Верны кафедрасына тәјин олунмаздан әввәл узун илләр Рус Православ Килсәсинин Персијадакы Урмија Руһани Миссијасында фәалијјәт ҝөстәриб, јерли христианларын маарифләнмәси, ибадәт мәтнләринин вә мүгәддәс аталарын әсәрләринин тәрҹүмәси илә мәшғул олуб. Митрополит Александр мүгәддәс Пименин хидмәтинин Газахыстанла Иран арасында гәдим тарихи вә мәнәви әлагәләрин бариз сүбуту олдуғуну вурғулајыб.
Гонаглар ијерарха «Нәзәри вә практики мүдриклијин инкишафында әл-Фарабинин јери» мөвзусунда кечирилән бејнәлхалг дәјирми масада вә Газахыстан Милли Университети (КазНУ) илә Ислам Дүнјасы Тәһсил, Елм вә Мәдәнијјәт Тәшкилатынын (ЫҸЕСҸО) бирҝә тәшкил етдији «Әл-Фараби вә онун бәшәријјәт тарихиндәки төһфәси» адлы ЫЫ Бејнәлхалг Конфрансда иштираклары барәдә мәлумат верибләр.
Елми ҝөрүш 21–22 јанвар 2027-ҹи ил тарихләриндә Иран Ислам Республикасынын Гум шәһәриндә кечириләҹәк бејнәлхалг конфрансын Катиблијинин илк иҹласына һәср олунуб.
Ҝөрүшүн әсас мәгсәди Әбу Нәср әл-Фарабинин елми-фәлсәфи ирсинин һәртәрәфли өјрәнилмәси, онун мүасир ҹәмијјәт үчүн әһәмијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси, еләҹә дә Газахыстан вә Иран арасында академик әмәкдашлығын мөһкәмләндирилмәси олуб.
Ҝөрүш иштиракчылары Иран әтрафында давам едән бејнәлхалг мүнагишә илә бағлы фикир мүбадиләси апарыблар. Һөрмәтли гонаглар Митрополитен Даирәсинин рәһбәриндән Москва вә Бүтүн Русијанын Мүгәддәс Патриархы Кирилә миннәтдарлыг сөзләрини чатдырмағы хаһиш едибләр. Патриарх Кирил Иран Ислам Республикасынын Али Рәһбәри Сејид Әли Хаменеинин өлдүрүлмәси илә әлагәдар Иран халгына башсағлығы үнванламышды.
Митрополит Александр мүстәгиллик илләриндә өзүнү сүлһпәрвәр вә ачыг дөвләт кими тәсдигләмиш Газахыстанын мүраҹиәт олундуғу тәгдирдә гаршыдурма тәрәфләринә данышыглар үчүн платформа тәгдим етмәјә һазыр олдуғуну вурғулајыб. Ијерархын сөзләринә ҝөрә, Газахыстан Республикасынын Президенти К.-Ж. Токајев динләрарасы һәмрәјлијин мөһкәмләндирилмәсинә, мүхтәлиф конфессијаларын нүмајәндәләри арасында гаршылыглы һөрмәт вә меһрибан гоншулуг әнәнәләринин горунмасына хүсуси диггәт јетирир. Архијереј гејд едиб ки, өлкә рәһбәрлијинин һәјата кечирдији сијасәт дини иҹмалар арасында конструктив диалогун инкишафына вә иҹтимаи сабитлијин мөһкәмләнмәсинә хидмәт едир.
Ҝөрүшүн сонунда Иран нүмајәндә һејәтинин үзвләри Газахыстан Митрополитен Даирәсинин руһаниләрини 2027-ҹи илин феврал ајында Теһранда кечириләҹәк динләрарасы конфрансда иштирак етмәјә дәвәт едибләр.
Ҝөрүш сәмими вә меһрибан шәраитдә кечиб.
Митрополитен Даирәсинин рәһбәри гонаглара Семиречјәнин мәнәви вә мәдәни инҹиси олан Алматы Мүгәддәс Јүксәлиш Баш Катедрал килсәси һаггында китаб-албом вә Газахыстан Митрополитен Даирәсинин тәгвимини һәдијјә едиб.
Иран алимләри исә өз нөвбәләриндә ијерарха Теһран Университетинин мүтәхәссисләринин рус дилинә тәрҹүмә едилмиш әсәрләрини һәдијјә едибләр.
Sizin rəyiniz