Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Илһам Әлијев режиминин Азәрбајҹанлы инанҹлы ханым вә гыз ушагларына гаршы тәтбиг етдији јерсиз вә ганунсуз гадағасы тез бир заманда бүтүн дүнја медиаларында вә сосиал шәбәкәләриндә гынаг објектинә чеврилиб.
Ашағыдакы јазы Америка Бирләшмиш Штатларынын Калифорнија штатынын Лос-Анҹелес шәһәриндән олан блоҝер Моһд Рафиг Бһата мәхсусдур:
Сосиал шәбәкәләрдә јајылан бир фотода, азәрбајҹанлы мәктәбли гыз һиҹабыны чыхармаг үчүн едилән тәзјигләрә бахмајараг, ону тахмаг гәрарындан дөнмәдијини ҝөстәрир.
Шәкилдә “Сәнә ҝөрә ҹәһәннәмә ҝетмәјәҹәјәм” дедији билдирилир. Бу сөзләр дини кимлик, инсанын өз инанҹы вә динини јашамаг азадлығы илә бағлы сосиал шәбәкәләрдә ҝениш мүзакирәләрә јол ачыб.
Бир чох мүсәлман гадын вә гыз үчүн һиҹаб садәҹә бир ҝејим дејил. О, һәја, Аллаһа сәдагәт, кимлик вә Аллаһа шәхси бағлылыгдыр. Һәрһансы бир ханымын һиҹаб тахмаг гәрары һөрмәтлә гаршыланмалы вә инсанын ләјагәтинә сајғы ҝөстәрилмәлидир.
Тәһсил мүәссисәләри ҝәнҹләрә өјрәнмәк, баҹарыгларыны инкишаф етдирмәк вә өзләрини тәһлүкәсиз һисс етмәк үчүн шәраит јаратмалыдыр. Шаҝирдләр дини инанҹларына вә ја мәдәни мәнсубијјәтләринә ҝөрә алчалдылмамалы вә әдаләтсиз рәфтарла үзләшмәмәлидир.
Дини азадлыға һөрмәт етмәк о демәк дејил ки, һамы ејни инанҹа саһиб олмалыдыр. Бу о демәкдир ки, инсанларын фәргли инанҹлары олдуғуну гәбул едирик вә онлара бу инанҹлары ганунлар чәрчивәсиндә, башгаларынын һүгугларына тохунмадан сәрбәст шәкилдә ифадә етмәјә имкан веририк.
Бу һадисә әтрафында апарылан мүзакирәләр һәм дә ҝәнҹләрә анлајышла јанашмағын ваҹиблијини ҝөстәрир. Ҝөрүнүш, дин вә шәхси сечим фәргләри һеч вахт зоракылыг, горхутма вә ја ајры-сечкилик үчүн бәһанә олмамалыдыр.
АБШ, Канада вә Ирландијадакы мүсәлман иҹмалары үчүн бу азәрбајҹанлы гызын һекајәси һамынын билдији бир месажы верир: инсанын ләјагәтини горумаг вә онун дини сечиминә һөрмәт етмәк ваҹибдир.
Аллаһ иманында сәмими галанлара ҝүҹ версин, бизи доғру јола јөнәлтсин вә ҹәмијјәтләримизи анлајыш вә гаршылыглы һөрмәтлә долдурсун. Амин.
#Һиҹаб #ДиниАзадлыг #МүсәлманГадынлар #ИнанҹВәЛәјагәт #ҺөрмәтВәАнлајыш
Sizin rəyiniz