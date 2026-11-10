Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани тибби мүајинәдән сонра хәстәханадан бурахылды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан Ајәтуллаһ Узма Вәһид Хорасани һәзрәтләринин дәфтәри елан едиб ки, Уҹа Аллаһын сонсуз лүтфү вә мәрһәмәти, Әһли-бејтин (әлејһимус-сәлам) гајғысы вә халгын дуа вә јалварышларынын бәрәкәти сајәсиндә Ајәтуллаһ Узма Вәһид Хорасани тибби мүајинәдән сонра хәстәханадан бурахылыб вә евә гајыдыб.
Ајәтуллаһ Узма Вәһид Хорасани дәфтәрханасындан верилән еланын мәтни беләдир:
Рәһман вә Рәһим олан Аллаһын ады илә
"Аллаһым, Фатимәјә, атасына, әринә, өвладларына вә она әманәт едилән сиррә Өз елминин әһатә етдији гәдәр салават вә хејир-дуа ҝөндәр."
Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани (муддә зиллиһул-али) хәстәханаја јерләшдирилдикдән сонра, өлкә дахилиндә вә хариҹиндә олан мөминләр вә онун тәрәфдарларындан ибарәт бөјүк бир груп, дуа едәрәк вә тәвасүл мәҹлисләри кечирәрәк, хүсусән дә Һәзрәти Сиддигә Күбранын (әлејһа салам) мүгәддәс мәгамына диггәт јетирәрәк, Аллаһ-Тәаладан Әлаһәзрәтләринин Ханым Фатимәји Зәһраја (сәламуллаһи әлејһа) аид едилән бу ҝүнләрдә сағалмасыны диләјибләр.
Уҹа Аллаһын сонсуз лүтфү вә мәрһәмәти, Әһли-Бејтин (ә) лүтфү вә бу дуа вә јалварышларын бәрәкәти сајәсиндә Заты Алиләри тибби мүајинәләрдән сонра хәстәханадан евә бурахылыб.
Она олан севҝиләрини дуа вә тәвәссүлләрлә, телефон зәнҝләри, месажларла вә ја ону зијарәт етмәк истәкләри илә ифадә едән бүтүн мөминләрә, Ону севәнләрә вә О Һәзрәтин мүгәллидләринә, өлкәнин рәсми шәхсијјәтләринә вә бүтүн һөрмәтли шәхсләрә миннәтдарлығымызы вә тәшәккүрләримизи билдиририк.
Уҹа Аллаһдан, Зәманәнин Саһибинин сајәсиндә һамымыза ҹансағлығы, рифаһ вә хејирли агибәт, бүтүн хәстәләрә исә тез вә камил шифа диләјирик.
Һәмчинин һәкимләрин, тибб баҹыларынын вә тибб ишчиләринин диҝәр үзвләринин вә хәстәхана ишчиләринин сәјләрини сәмими гәлбдән гијмәтләндирир вә Уҹа Аллаһдан бу әзизләрә бөјүк мүкафат, сағламлыг, шәрәф вә артан уғурлар диләјирик.
Һәмчинин бүтүн мөминләрдән онларын хејирхаһ дуаларындан фајдаланмағы вә Уҹа Аллаһдан онларын давамлы сағламлыг вә рифаһы үчүн дуа етмәләрини хаһиш едирик.
Һәмчинин бүтүн мөминләрдән Әлаһәзрәтләри хејирхаһ дуаларында јад едәрәк Уҹа Аллаһдан онун давамлы сағламлығы вә рифаһы үчүн дуалар етмәләрини хаһиш едирик.
18/Абанмаһ/1405
09.Нојабр.2026
Sizin rəyiniz