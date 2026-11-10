Иран Ислам Республикасы Ордусунун Гуру Гошунларынын команданы: Истәнилән сәвијјәдә тәһдидә дәрһал, гәтијјәтли вә ҝүҹлү ҹаваб верәҹәјик

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Гуру Гошунларынын Команданы, Бригада Ҝенералы Әли Ҹаһаншаһи 2026-ҹы ил нојабрын 9-да Имам Әли (әлејһи сәлам) Забитләр Университетиндә кечирилән 24-ҹү мәзун ҝүнү мәрасиминдә чыхыш едиб.
Бир сыра командир вә рәсмиләрин иштирак етдији мәрасимдә Бригада Ҝенералы Ҹаһаншаһи Имам Әли (әлејһи сәлам) Забитләр Университетинин мәзуну олмуш 1203 шәһидин хатирәсини јад едәрәк, онларын Иран Ислам Республикасы Ордусунун шәрәфли тарихиндәки јүксәк мөвгејини вурғулајыб вә Шәһидләрин амалларына, онларын шәрәфли јолларына садиг галмағы ҝәнҹ забит нәслинин вәзифәләриндән бири кими дәјәрләндириб.
О билдириб ки, һазырда Ордунун Гуру Гошунлары истәнилән нөв тәһдидә гаршы мүбаризә апармаға һазырдыр.
Ордунун Гуру Гошунларынын команданы гејд едиб: “Бу гүввәләр Уҹа Аллаһа тәвәккүл едәрәк, дөјүш һазырлығы, инсан ресурслары, сәмәрәли силаһ вә һәрби техника, мәнәви потенсиал вә мүасир технолоҝијалардан истифадә имканларына маликдир.”
Бригада Ҝенералы Ҹаһаншаһи тәкидлә билдириб: “Силаһлы Гүввәләрин Баш Команданы Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин рәһбәрлији алтында Гуру Гошунлары истәнилән сәвијјәдә тәһдидә дәрһал, гәтијјәтлә, бөјүк ҝүҹлә вә әввәлкиндән даһа сәрт ҹаваб вермәјә һазырдыр.”
Sizin rəyiniz