ИИР Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри: Нүвә технолоҝијасы су вә торпаг проблемләринин һәллинә көмәк едәҹәк

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри Мәһәммәд Ислами базар ертәси ҝүнү Һәзрәт Әбдүләзим Һәсәнинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс мәгбәрәсиндә кечирилән динҹ нүвә технолоҝијасы наилијјәтләри сәрҝисинин чәрчивәсиндә журналистләрә ачыглама вериб.
О, ачыгламасында билдириб: “Әһалинин вә өлкәнин мүхтәлиф саһәләринин артан тәләбатыны нәзәрә алсаг, нүвә технолоҝијасы мөвҹуд проблемләрин вә чәтинликләрин һәллиндә мүһүм рол ојнајыр.”
Иранын су вә торпаг саһәсиндә үзләшдији проблемләрә тохунан Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри әлавә едиб: “Бу ҝүн су вә торпагдан истифадә гајдаларына, еләҹә дә онларын кејфијјәтинә јенидән бахылмасына еһтијаҹ вар. Нүвә технолоҝијасы бу саһәдә өлкәмизә көмәк едә биләр. Буна ҝөрә дә бу ресурсларын сағламлашдырылмасы вә тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси истигамәтиндә тәдбирләр ҝүндәлијә дахил едилиб”.
Ислами билдириб: “Кәнд тәсәррүфатында нүвә технолоҝијасындан истифадә мәһсулдарлығы вә кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын сахланма мүддәтини артырыр. Бу технолоҝија мәһсулларын зәрәрвериҹиләрә мәруз галмадан узун мүддәт сахланмасына имкан јарадыр.”
Sizin rəyiniz