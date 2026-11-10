  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмән Сәудијјә режиминдәки инвесторлара хәбәрдарлыг етди

10 noyabr 2026 - 07:43
Xəbər kodu: 1888744
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмән Сәудијјә режиминдәки инвесторлара хәбәрдарлыг етди

Јәмән: Сәудијјә әразисиндәки инвестисија објектләринин јерләшдији мәканлары ачыглајан вә Јәмәнә гаршы тәҹавүздә иштирак етмәјән өлкәләрә мәхсус һеч бир ширкәт һәдәфә алынмајаҹаг.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән һәрби мәнбәси силаһлы гүввәләрин Сәудијјә режимидә һәдәф елан етдији објектләрин дахилиндә вә ја јахынлығында олан бүтүн ишчиләрә вә шәхсләрә һәјатларыны горумаг мәгсәдилә һәмин објектләрдән узаг дурмағы төвсијә едиб.

Мәнбә әлавә едиб: Сәнадакы мүвафиг гурумлара Сәудијјә Әрәбистанындакы инвестисијаларыны дајандырмаг вә ја бу өлкәдән чыхмаг нијјәтләрини билдирән бүтүн ширкәтләрә активләрини өлкәдән чыхармаг үчүн лазыми шәраит јарадылаҹаг.

Һәмин мәнбә вурғулајыб: Сәудијјә Әрәбистаны әразисиндәки инвестисија објектләринин јерләшдији мәканлары ачыглајан вә Јәмәнә гаршы тәҹавүздә иштирак етмәјән өлкәләрә мәхсус һеч бир ширкәт һәдәфә алынмајаҹаг.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha