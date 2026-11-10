Јәмән Сәудијјә режиминдәки инвесторлара хәбәрдарлыг етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән һәрби мәнбәси силаһлы гүввәләрин Сәудијјә режимидә һәдәф елан етдији објектләрин дахилиндә вә ја јахынлығында олан бүтүн ишчиләрә вә шәхсләрә һәјатларыны горумаг мәгсәдилә һәмин објектләрдән узаг дурмағы төвсијә едиб.
Мәнбә әлавә едиб: Сәнадакы мүвафиг гурумлара Сәудијјә Әрәбистанындакы инвестисијаларыны дајандырмаг вә ја бу өлкәдән чыхмаг нијјәтләрини билдирән бүтүн ширкәтләрә активләрини өлкәдән чыхармаг үчүн лазыми шәраит јарадылаҹаг.
Һәмин мәнбә вурғулајыб: Сәудијјә Әрәбистаны әразисиндәки инвестисија објектләринин јерләшдији мәканлары ачыглајан вә Јәмәнә гаршы тәҹавүздә иштирак етмәјән өлкәләрә мәхсус һеч бир ширкәт һәдәфә алынмајаҹаг.
Sizin rəyiniz