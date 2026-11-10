ИИР-нин Астана Дүнја Чемпионатында газандығы үч гызыл медалы јүксәк гијмәтләнди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнја Ҝүләш Федерасијасы јазыб: 2025-ҹи ил Дүнја Чемпионатынын дөрд гызыл медалчысы Астанада газандыглары гызыл медаллары тәкрарлаја билди.
Федерасија дүнја јарышларында јалныз дөрд ҝүләшчинин өтән илки чемпионлуг титулларыны горуја билдијини ачыглајыб, онлардан үчү Иран Ислам Республикасынын ҝүләшчиләридир.
Сәид Исмаили, Әмирһүсејн Заре вә Гуламрза Фәррухи, америкалы Кајл Снајдерлә бирликдә өтән илки гызыл медалларыны тәкрарлаја билән дөрд ҝүләшчи олуб.
Гејд едәк ки, Астана Дүнја Чемпионатында Иран Ислам Республикасынын Јунан-Рома ҝүләши командасы чемпионлуг титулуну газаныб, сәрбәст ҝүләш командасы исә үчүнҹү јери тутуб.
Sizin rəyiniz