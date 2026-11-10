Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, “Хариҹи сијасәтин һәндәсәсиндә шәһид Лидерин беш стратеҝијасы” китабынын тәгдимат мәрасими өтән ҝүн, 9 нојабр 2026-ҹы ил, базар ертәси, саат 14:00-дан 16:00-дәк ИРНА-нын конфранс залында кечирилиб.
Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹандакы кечмиш сәфири Мөһсин Пакајин гејд олунан китабынын тәгдимат мәрасиминдә чыхыш едиб.
Мүәллиф чыхышында билдириб: Мүһарибәнин башланмасындан ики һәфтә сонра сијаси вә дипломатик фәалијјәтләрә дә башланылыб. Данышыглар апармаг үчүн васитәчи нүмајәндә һејәтләри Ирана ҝәлир, мүхтәлиф шәхсләр бу мәгсәдлә өлкәјә сәфәр едирдиләр. Һәмин дөврдә бу просесдә һәлледиҹи мөвгејә малик олан ингилабын шәһид Лидери әсас ролу өз үзәринә ҝөтүрмүшдү. Иншаллаһ, онун хариҹи сијасәт саһәсиндә сәккиз иллик фәалијјәтинә, хүсусилә дә мәҹбури мүһарибә мәсәләсинә һәср олунмуш бир китабын нәшри нәзәрдә тутулур. Бу, охумаға дәјәр бир китаб олаҹаг.”
Китабын мүәллифи гејд едиб ки, Шәһид Имамын рәһбәрлији дөврүндә дә хариҹи сијасәтин әсас истигамәтини мүәјјән едән, Хариҹи Ишләр Назирлијинин фәалијјәтинә рәһбәрлик едән вә хариҹи ишләр назирләрини дәстәкләјән әсас шәхс мәһз о олуб.
Пакајин әлавә едиб: “Гоншулуг сијасәти олдугҹа мүһүм сијасәтдир. Гоншулуг сијасәти јалныз гоншу өлкәләрлә мүнасибәтләрин ҝүҹләндирилмәси демәк дејил, һәм дә бу мүнасибәтләрин идарә олунмасыны әһатә едир. Бәзән бир өлкә илә әлагәләри ҝүҹләндирмәк, бәзән исә һәр һансы тәһлүкә вә зәрәрин гаршысыны алмаг үчүн гоншу өлкәни ҹиловламаг лазым ҝәлир. Бүтүн бунлар гоншулуг сијасәти чәрчивәсинә дахилдир.”
О билдириб: “Шәһид Лидеримиз гоншу өлкәләр мәсәләсинә хүсуси диггәт јетирирди. Бу мәсәләјә һәм китабда, һәм дә онун гоншу өлкәләрин рәсмиләри илә ҝөрүшләриндә вә чыхышларында, хүсусилә Мәшһәддә етдији ики чыхышында тохунулуб вә хүсуси диггәт јетирилиб. О, дәфәләрлә 15 гоншумузун олдуғуну вә бу өлкәләрлә әмәкдашлыг етмәли олдуғумузу вурғулајыб. Хариҹи сијасәтдә гоншу өлкәләрин әһәмијјәти олдугҹа бөјүкдүр. Хариҹи сијасәт вә гоншулуг мүнасибәтләри саһәсиндә гоншулары илә мөһкәм әлагәләр гурмағы баҹаран өлкә уғурлу фәалијјәт ҝөстәрәҹәк. Бу мәсәлә дә китабда әтрафлы шәкилдә арашдырылыб.”
ИИР-ын Бакыдакы сабиг сәфири вурғулајыб: “Диҝәр мүһүм мәсәлә Иранын тәклифи кими Фәләстиндә референдум кечирилмәси тәшәббүсүдүр. Бејнәлхалг топлантыларда биздән даим сорушурдулар ки, сиз сионист режимин мөвҹуд олмамасыны истәјир, ирәли сүрүлән планлара вә барышыг тәшәббүсләринә гаршы чыхырсыныз, бәс өзүнүзүн һансы тәклифиниз вар? Бу план шәһид али Рәһбәрин ҝөстәриши илә онун президентлији дөврүндә һазырланыб. Хариҹи Ишләр Назирлијиндәки бәзи әмәкдашлар бу мәсәлә үзәриндә ишләјибләр. План 20 илдән чох әввәл Гошулмама Һәрәкатынын саммитиндә тәгдим олунуб вә шәһид Лидер дә ону орада ирәли сүрүб.”
Гејд едәк ки, доктор Әһмәд Исмаилитәбарын өн сөзү илә “Фәрһәнҝе Сәбз” нәшријјаты тәрәфиндән нәшр едилән “Хариҹи сијасәтин һәндәсәсиндә шәһид Лидерин беш стратеҝијасы” китабы артыг сатыша чыхарылыб.
176 сәһифәдән ибарәт олан бу китабда шәһид Ајәтуллаһ Хаменеинин (Аллаһ онун пак руһуну бизләрә дуачы гәрар версин) чыхыш вә төвсијәләриндән илһамланараг беш әсас мөвзу — ингилаби систем вә хариҹи сијасәт, Шәргә јөнәлмә сијасәти, гоншуларла мүнасибәтләрә үстүнлүк верилмәси, Фәләстиндә референдум кечирилмәси вә Америка инсан һаглары мәсәләләри арашдырылыр вә изаһ олунур.
Sizin rəyiniz