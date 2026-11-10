Бәгаји АБШ мөвгејини тәнгид едиб: Зәнҝинләшдирилмиш уранын Ирандан чыхарылмасы ҝүндәмдә дејил

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаи “Әл-Мәјадин” телеканалына мүсаһибәсиндә Теһран вә Вашингтон арасында дипломатик тәмасларын ҝедишинә тохунараг дејиб: “АБШ һөкумәти дахилиндә Иранла данышыглара һансы гурумун вә ја вәзифәли шәхсин мәсулијјәт дашыјаҹағы вә бу саһәдә сәлаһијјәтә малик олаҹағы илә бағлы фикир ајрылығы мөвҹуддур.”
О, гејд едиб: “Бәзи америкалы рәсмиләр бир-биринә зидд тәләбләр ирәли сүрүрләр. Ҝөрүнүр, бу тәләбләр Америка Бирләшмиш Штатларынын дахили сијаси һесабламаларынын вә 2028-ҹи ил президент сечкиләри илә бағлы мүлаһизәләриндән тәсирләнир.”
Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Вашингтонун јанашмасыны да тәнгид едәрәк, зәнҝинләшдирилмиш уранын өлкәдән чыхарылмасынын һеч бир һалда мүзакирә мөвзусу олмадығыны бир даһа вурғулајыб вә билдириб: “АБШ өз тәләбләрини вә мәгсәдләрини давамлы олараг дәјишир вә бунунла да данышыгларын һәдәфләрини фактики олараг дәјишдирмиш олур.”
Sizin rəyiniz