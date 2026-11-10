  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Бәгаји АБШ мөвгејини тәнгид едиб: Зәнҝинләшдирилмиш уранын Ирандан чыхарылмасы ҝүндәмдә дејил

10 noyabr 2026 - 06:42
Xəbər kodu: 1888725
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәгаји АБШ мөвгејини тәнгид едиб: Зәнҝинләшдирилмиш уранын Ирандан чыхарылмасы ҝүндәмдә дејил

Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Теһран вә Вашингтон арасында данышыглар просесиндә Иранын сон мөвгеләрини ачыглајараг, Иранын тәклиф етдији планын иҹрасы үчүн нәзәрдә тутулан мүддәтин једди ҝүндән ики ҝүнә ендирилдијини билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаи “Әл-Мәјадин” телеканалына мүсаһибәсиндә Теһран вә Вашингтон арасында дипломатик тәмасларын ҝедишинә тохунараг дејиб: “АБШ һөкумәти дахилиндә Иранла данышыглара һансы гурумун вә ја вәзифәли шәхсин мәсулијјәт дашыјаҹағы вә бу саһәдә сәлаһијјәтә малик олаҹағы илә бағлы фикир ајрылығы мөвҹуддур.”

О, гејд едиб: “Бәзи америкалы рәсмиләр бир-биринә зидд тәләбләр ирәли сүрүрләр. Ҝөрүнүр, бу тәләбләр Америка Бирләшмиш Штатларынын дахили сијаси һесабламаларынын вә 2028-ҹи ил президент сечкиләри илә бағлы мүлаһизәләриндән тәсирләнир.”

Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Вашингтонун јанашмасыны да тәнгид едәрәк, зәнҝинләшдирилмиш уранын өлкәдән чыхарылмасынын һеч бир һалда мүзакирә мөвзусу олмадығыны бир даһа вурғулајыб вә билдириб: “АБШ өз тәләбләрини вә мәгсәдләрини давамлы олараг дәјишир вә бунунла да данышыгларын һәдәфләрини фактики олараг дәјишдирмиш олур.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha