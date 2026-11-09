Иранлы ағыр чәкили ағырлыггалдыран дүнја чемпионатында рекорду гырараг гызыл медал газанды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ағыр атлетика үзрә дүнја чемпионатында супер ағыр чәки дәрәҹәсиндә мүбаризә Әлирза Јусифинин ҝүмүш медал газанмасы вә тәканла галдырма һәрәкәтиндә дүнја рекордуну јениләјәрәк гызыл медала саһиб олмасы илә баша чатыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, 2026-ҹы ил ағыр атлетика үзрә дүнја чемпионаты Лос-Анҹелес-2028 Олимпија Ојунларына вәсигә газанмаг уғрунда мүбаризәнин илк мәрһәләси кими нојабрын 5-дә Чинин Нинҝбу шәһәриндә старт ҝөтүрүб.
Өтән ҝүн, (нојабрын 8-дә, базар ҝүнү) супер ағыр чәки дәрәҹәсиндә кечирилән јарышларла чемпионата јекун вурулуб.
Иранлы ағырлыггалдыран Әлирза Јусифи илк ҹәһдиндә 253 килограмлыг штангы уғурла галдырыб. Икинҹи ҹәһдиндә 258 килограмы галдырмаға чалышса да, һакимләрдән ики гырмызы ишыг алыб. Үчүнҹү ҹәһдиндә 263 килограмлыг штангы уғурла галдырыб.
Јусифи дүнја рекордуну јениләјәрәк тәканла галдырма һәрәкәтиндә гызыл медал газаныб. О, ики һәрәкәтин ҹәминдә 458 килограм нәтиҹә ҝөстәрәрәк ҝүмүш медал әлдә едиб вә дүнја чемпионатыны икинҹи јердә баша вуруб.
Sizin rəyiniz