Иран курашчылары Газахыстанда кечирилән дүнја чемпионатында 13 медал газаныблар

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ИРНА-нын базар ҝүнү ахшам јајдығы мәлумата ҝөрә, 72 өлкәдән 250-дән чох идманчынын иштирак етдији кураш үзрә ХВ дүнја чемпионаты Газахыстанын Астана шәһәриндә кечирилиб. Иран миллиси нүфузлу јарышда 13 медал газанараг чыхышыны баша вуруб.
Иран командасы јарышда гадынлар вә кишиләр арасында олмагла ики бөлмәдә 16 идманчы илә тәмсил олунуб.
Иран идманчыларынын медалчыларынын адлары беләдир:
Гызыл медал
Мәсуд Гәвибазу — 120 кг-дан јухары чәки дәрәҹәсиндә.
Ҝүмүш медаллар
Зәһра Бағчәги — 48 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Лејла Сијаһуши — 52 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Сетајеш Ҹәлаләддин — 57 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә.
Бүрүнҹ медаллар
Кишиләр:
Әбүлфәзл Ашофте — 60 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Һәмид Чадурнешин — 66 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Сөһраб Рәхшан — 73 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Рза Әһмәдзадә — 81 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Беһзад Етимади — 100 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Мәһәммәдрза Вәһдани — 120 кг-дан јухары чәки дәрәҹәсиндә;
Гадынлар:
Пәрдис Ејдивәнди — 63 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Сарҝол Үмидвәнд — 70 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә;
Сәманә Хоҹәстә — 87 кг-дан ашағы чәки дәрәҹәсиндә.
Ҹакарта Асија Ојунларынын вә кураш үзрә дүнја чемпионатынын галиби Илјас Әлиәкбәри кишиләрдән ибарәт Иран кураш миллисинин баш мәшгчиси, Мухтар Хорәнҝ исә команданын мәшгчисидир.
Украјнада кечирилән дүнја чемпионатынын галиби Мустафа Дәлирјан Иранын кураш үзрә милли командаларынын рәһбәри вә өлкәнин Кураш Ассосиасијасынын катиби кими, Әһмәд Хосровјарын рәһбәрлији алтында јарышда иштирак едән милли команданы мүшајиәт едиб.
Гадынлардан ибарәт Иран кураш миллисинин мәшгчиси исә 2022-ҹи илдә Һиндистанда кечирилән дүнја чемпионатынын галиби Фатимә Бәрмәки олуб.
Sizin rəyiniz