Иранын Сәудијјә режиминин Јәмәндәки ганлы һүҹумларына реаксијасы; Тәҹавүзә вә мүһасирәјә сон гојун

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Сијасәт Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији бу ҝүн, базар ҝүнү, нојабр ајынын 8-дә јајдығы бәјанатда Иранын Јәмәнин милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн позулмасына гаршы принсипиал мөвгејини бир даһа вурғулајыб.
Бәјанатда билдирилиб: “Јәмәнин милли суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә гаршы тәҹавүзүн давам етдирилмәси, еләҹә дә бу өлкәјә гаршы игтисади вә һава блокадасынын тәтбиги бејнәлхалг һүгуга вә Ислам тәлимләринә зиддир”.
Бәјанатын давамында гејд олунуб: “Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији, хүсусилә Јәмәнин мүлки инфраструктуруна вә мүлки әразиләринә, о ҹүмләдән нојабрын 6-да Јәмәнин Тәиз әјаләтинин әл-Вәзајә бөлҝәсиндә јерләшән әл-Һәзарә үмуми базарына ендирилән һава зәрбәләрини гәтијјәтлә писләјир. Һәмин һүҹум нәтиҹәсиндә 13 ҝүнаһсыз ушаг да дахил олмагла, 33 ҝүнаһсыз јәмәнли шәһид олуб, онларла инсан јараланыб.
Бундан әлавә, Сәна әјаләтинин шәргиндә јерләшән Бәни-Һәшиш рајонунун әш-Шәријә кәндинә ендирилән һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә бир нечә гадын вә ушаг да дахил олмагла, 33 нәфәрин шәһид олмасы, еләҹә дә Јәмәнин әл-Мәсирә телеканалынын медиа групунун үзвләринин журналист фәалијјәти заманы һәдәфә алынмасы да гәтијјәтлә писләнир.
Бу һүҹумлар БМТ Низамнамәсинин 2-ҹи маддәсинин 4-ҹү бәндини ачыг шәкилдә позмагла јанашы, бејнәлхалг һуманитар һүгугун фундаментал принсипләринин дә кобуд шәкилдә позулмасы вә мүһарибә ҹинајәтидир”.
Бәјанатын сонунда вурғуланыб: “Иран Ислам Республикасы һесаб едир ки, Сәудијјә Әрәбистаны илә Јәмән арасында мүнагишә тәрәфләр арасында разылашдырылмыш јол хәритәси әсасында апарылаҹаг диалог јолу илә мүмкүн гәдәр тез баша чатдырылмалыдыр. Бунун үчүн һәрби һүҹумлар дәрһал дајандырылмалы, блокадаја тамамилә сон гојулмалы вә Јәмән халгынын өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугуна һөрмәт едилмәлидир”.
Sizin rəyiniz