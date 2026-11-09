Бәгаји: Бакынын Иран вәтәндашларыны арзуолунмаз шәхс кими тәјин етмәк аддымы достҹасына дејил / Аз. Сәфири етираз олараг чағырылды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү "Азәрбајҹан Дахили Ишләр Назирлији бу јахынларда бир нечә Иран вәтәндашыны "арзуолунмаз шәхс" кими тәјин едиб" Азәрбајҹан һөкумәтинин бу шәхсләри белә тәјин етмәси үчүн һүгуги әсасын нә олдуғу ајдын дејил. Бу шәхсләрин дипломат олмадығы вә Азәрбајҹанда олмадығы нәзәрә алындыгда, Хариҹи Ишләр Назирлијинин Бакынын бу аддымына реаксијасы неҹәдир?" суалыны ҹавабландырыб.
Бәгаји дејиб: "Арзуолунмаз шәхс" термини бу ишдә әһәмијјәтсиздир, чүнки бу шәхсләрин һеч бири дипломат дејилди вә Азәрбајҹанда да мөвҹуд дејилди.
Лакин бу һәрәкәтин маһијјәти достҹасына дејил. Биз етиразымызы ачыг шәкилдә билдирмишик вә Теһрандакы Азәрбајҹан Республикасынын сәфири Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылыб вә етиразымыз она чатдырылыб. Ҝәләҹәкдә диҝәр зәрури тәдбирләри ҝөрүб елан едәҹәјик.
Ермәнистан Парламентинин Трамп Дәһлизи лајиһәси илә бағлы сон гәтнамәси вә бу лајиһә илә бағлы Ермәнистан, Азәрбајҹан Республикасы вә АБШ-нин үчтәрәфли ҝөрүшү вә Иранын бејнәлхалг сәрһәдләрин горунмасы илә бағлы мөвгеләрини Ермәнистан тәрәфинә чатдырыб-чатдырмадығы илә бағлы суала ҹаваб олараг Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү билдириб: Биз һәмишә коммуникасија јолларынын бағланмасынын арадан галдырылмасыны алгышламышыг. Биз һәмишә вурғуламышыг ки, бу планлар танынмыш сәрһәдләрдә вә ја реҝионун ҝеосијасәтиндә дәјишикликләрә сәбәб олмамалыдыр. Биз, шүбһәсиз ки, АБШ да дахил олмагла, хариҹи гүввәләрин һәрәкәтләри вә шәрләри илә бағлы нараһат олмаға борҹлујуг; чүнки тәҹрүбә ҝөстәрир ки, АБШ-нин реҝиона дахил олмасы вә мөвҹудлуғу һәмишә тәһлүкәсизликлә мүшајиәт олунуб. Буна ҝөрә дә, нараһатлыгларымызы Ермәнистан Республикасындакы достларымыза ачыг шәкилдә билдирмишик.
Бәгаји сөзүнә давам едәрәк деди: “Бизә әминлик верилиб ки, бу лајиһә реҝионун сәрһәдләрини вә ја ҝеосијасәтини һеч бир шәкилдә дәјишдирмәјәҹәк, тикинти ишләринә Ермәнистан ширкәтләри рәһбәрлик едәҹәк вә бу бөлҝәдә һеч бир Америка һәрби гүввәләри јерләшдирилмәјәҹәк. Ејни заманда, бу бәјанатлары ешидәркән Ермәнистан Республикасы илә чох јахшы мүнасибәтләримиз вар вә мүтләг һадисәләри ачыг ҝөзлә вә там ајыглыгла изләјәҹәјик. Өз марагларымыз вә реҝион өлкәләринин коллектив мараглары тәләб етдији һәр јердә мүлаһизәләримизи мүвафиг тәрәфләрә ајдын вә шәффаф шәкилдә әкс етдирәҹәјик.”
Sizin rəyiniz