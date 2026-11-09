Испан гәзети: Ирана гаршы тәҹавүз Трампын сечки мәғлубијјәтинә вә АБШ-нин бејнәлхалг мөвгеләринин зәифләмәсинә сәбәб олду

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Испанијанын «Ел Паис» гәзети «Трампын мәғлубијјәтиндән сонракы дүнја» башлыглы мәгаләсиндә нојабрын 3-дә кечирилмиш аралыг сечкиләрин нәтиҹәләринин дахили вә бејнәлхалг аспектләрини тәһлил едиб.
Гәзет јазыб: “АБШ-дә сечки кампанијалары илә бағлы көһнә бир аталар сөзүнә ҝөрә, бүтүн сијасәт јерли характер дашыјыр. Бунунла белә, бу фикрә бүтүн сијаси просесләрин глобал өлчүләринин дә олдуғуну әлавә етмәк олар. Тарихән диҝәр сечкиләрлә мүгајисәдә даһа чох јерли мәсәләләр вә вәтәндашларын ҝүндәлик гајғылары илә бағлы олан сечкиләр дә бу гајдадан истисна дејил. Нојабрын 3-дә кечирилән аралыг сечкиләр дә дахили вә глобал мәсәләләрин бир-бириндән ајрыла билмәдијини ҝөстәрди.”
«Ел Паис» гәзетинин јаздығына ҝөрә, Доналд Трамп вә Республикачылар Партијасынын үзләшдији ағыр мәғлубијјәт, әвәзиндә исә Демократлар Партијасынын бир нечә иллик һакимијјәтсизликдән сонра газандығы гәти гәләбә, һәр шејдән әввәл игтисади вә сосиал проблемләрлә изаһ олуна биләр. Јанаҹағын гијмәтинин артмасындан тутмуш јашајыш хәрҹләринин јүксәлмәсинәдәк бир чох амил бу нәтиҹәјә тәсир ҝөстәриб. Вәтәндашларын ҹибинә бундан даһа бирбаша тәсир едән ҝүндәлик проблем тәсәввүр етмәк чәтиндир. Лакин бу вәзијјәтин сәбәби олдугҹа ајдын иди: Ирана гаршы уғурсуз тәҹавүз. Һалбуки бу мүһарибә Техасдакы јанаҹагдолдурма мәнтәгәләриндән вә ја Мен штатындакы супермаркетләр шәбәкәләриндән минләрлә километр узагда ҝедирди.
Мәгаләдә билдирилир ки, нојабрын 3-дә надир һадисә баш верди вә ҝеосијаси амилләр АБШ-дә кечирилән сечкиләрин нәтиҹәсини мүәјјәнләшдирән әсас факторлардан биринә чеврилди. Инди исә белә бир еһтимал мөвҹуддур ки, Трампын сечки мәғлубијјәтинин нәтиҹәләри аралыг сечкиләр үчүн ади һалдан фәргли олараг, АБШ сәрһәдләрини хејли ашаҹаг, бејнәлхалг мүнасибәтләрә вә Вашингтонун хариҹи сијасәтинин истигамәтинә тәсир ҝөстәрәҹәк.
Sizin rəyiniz