Мәккә вә Мәдинәни ишғал етмиш Сәудијјә сүлалә режиминин пајтахтына һава һүҹуму олуб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сәудијјә сүлалә режимин Мүлки Мүдафиә Идарәси режимин пајтахты Әр-Ријад шәһәриндә тәһлүкә сигналынын верилдијини ачыглајыб.
Хәбәр мәнбәләринин мәлуматына ҝөрә, Әр-Ријад шәһәри дрон һүҹумуна мәруз галыб. Бәзи мәнбәләр шаһидләрә истинадән Сәудијјә Әрәбистанынын пајтахтында беш ҝүҹлү партлајыш сәсинин ешидилдијини билдирибләр.
Ресурслар, һәмчинин Нәҹран шәһәринә дә һүҹум едилдијини хәбәр верибләр. Сәудијјә сүлалә режиминин Мүлки Мүдафиә Идарәси өлкәнин шәргиндә јерләшән Даммам, Әл-Әһса вә Бәгиг шәһәрләриндә тәһлүкә сигналынын активләшдирилдијини ачыглајыб.
Sizin rəyiniz