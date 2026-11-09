Ҝенерал-мајор Рзајинин америкалылара месажы: Һәм мүһарибәни, һәм дә сечкиләри удуздунуз

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби америкалылара месажында јазыб: Һәм мүһарибәни, һәм дә сечкиләри удуздунуз. Венс мәғлубијјәти гәбул едиб, Рубио ҝетмәк үзрәдир, Һегсет тезликлә вәзифәдән азад едиләҹәк вә CENTCOM командири инди подкастчыја чеврилиб!
Ҝенерал-мајор Мөһсин Рзаји бунлары шәнбә ҝүнү ҝеҹә Х каналында јазыб.
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби хатырладыб: Инди Вашингтонда "мүһарибәјә башласаныз, дағыдыҹы ҹавабла гаршылашаҹагсыныз" месажыны кимә чатдырмалыјыг?
Sizin rəyiniz