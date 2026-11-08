  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

АБШ террорчу ордусу Оман дәнизиндә «М/В Һуда» адлы ҝәмијә һүҹум едиб

8 noyabr 2026 - 23:46
Xəbər kodu: 1888242
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ террорчу ордусу Оман дәнизиндә «М/В Һуда» адлы ҝәмијә һүҹум едиб

CENTCOM: Јүк ҝәмиси лиманлардан бириндә дајандыгдан сонра бөлҝәнин суларыны тәрк етмәјә чалышыб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-нин Террорчу Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) базар ҝүнү сәһәр саатларында иддиа едиб ки, нојабрын 7-дә Оман дәнизиндә бир тиҹарәт ҝәмисини һәрәкәтсиз вәзијјәтә салыб.

Команданлыг сосиал шәбәкәдәки һесабында јајдығы бәјанатда билдириб: “Бу аддым ҝәминин мүлки һејәтинин дәфәләрлә едилән хәбәрдарлыглара мәһәл гојмамасындан вә Ирана гаршы тәтбиг едилән дәниз блокадасыны јармаг үчүн бир нечә дәфә ҹәһд ҝөстәрмәсиндән сонра атылыб”.

АБШ Мәркәзи Команданлығы әлавә едиб: “CENTCOM гүввәләри ҝәминин һејәтинә мүәјјән едилмиш әразиләри тәрк етмәк барәдә ҝөстәриш вердикдән сонра АБШ һәрби тәјјарәси дәгиг зәрбә сурсатларындан истифадә едәрәк Сент-Китс вә Невис бајрағы алтында үзән «М/В Һуда» адлы ҝәминин арха һиссәсинә атәш ачыб вә ону һәрәкәтсиз вәзијјәтә салыб”.

CENTCOM иддиа едиб: Јүк ҝәмиси лиманлардан бириндә дајандыгдан сонра бөлҝәнин суларыны тәрк етмәјә чалышыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha