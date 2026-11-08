АБШ террорчу ордусу Оман дәнизиндә «М/В Һуда» адлы ҝәмијә һүҹум едиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-нин Террорчу Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) базар ҝүнү сәһәр саатларында иддиа едиб ки, нојабрын 7-дә Оман дәнизиндә бир тиҹарәт ҝәмисини һәрәкәтсиз вәзијјәтә салыб.
Команданлыг сосиал шәбәкәдәки һесабында јајдығы бәјанатда билдириб: “Бу аддым ҝәминин мүлки һејәтинин дәфәләрлә едилән хәбәрдарлыглара мәһәл гојмамасындан вә Ирана гаршы тәтбиг едилән дәниз блокадасыны јармаг үчүн бир нечә дәфә ҹәһд ҝөстәрмәсиндән сонра атылыб”.
АБШ Мәркәзи Команданлығы әлавә едиб: “CENTCOM гүввәләри ҝәминин һејәтинә мүәјјән едилмиш әразиләри тәрк етмәк барәдә ҝөстәриш вердикдән сонра АБШ һәрби тәјјарәси дәгиг зәрбә сурсатларындан истифадә едәрәк Сент-Китс вә Невис бајрағы алтында үзән «М/В Һуда» адлы ҝәминин арха һиссәсинә атәш ачыб вә ону һәрәкәтсиз вәзијјәтә салыб”.
CENTCOM иддиа едиб: Јүк ҝәмиси лиманлардан бириндә дајандыгдан сонра бөлҝәнин суларыны тәрк етмәјә чалышыб.
Sizin rəyiniz