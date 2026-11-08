Ајзенкот Ираилдә һөкумәти формалашдырмаг мандатыны алды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраил медиасы мәлумат јајыб ки, Исраил режиминин президенти Исхак Һерсог Нетанјаһу илә сечкиләрдә рәгабәт апаран Јашар Партијасынын лидери Гади Ајзенкота һөкумәти формалашдырмаг мандаты вериб.
Ајзенкотун рәһбәрлик етдији Јашар Партијасы Бенјамин Нетанјаһунун бирлик һөкумәтинин јарадылмасы илә бағлы ачыгламасындан бир нечә саат сонра бәјан едиб ки, Нетанјаһу әввәлҹә ифратчы партијаларла иттифагдан имтина етмәлидир.
Јашар Партијасынын рәһбәри билдириб: “Ликуд вә онун мүттәфигләри бирлик һөкумәтинә гошулмаг истәјирләрсә, ифратчы партијаларла коалисијадан чыхмалы вә мәним рәһбәрлијим алтында фәалијјәт ҝөстәрәҹәк һөкумәтә гошулмалыдырлар”.
Исраил режими президентинин офиси јајдығы мәлуматда билдириб ки, Һерсог мәсләһәтләшмәләри баша чатдырдыгдан сонра Ајзенкота һөкумәти формалашдырмаг мандаты вериб.
Офисин мәлуматына ҝөрә, һөкумәти формалашдырмаг мандаты илә бағлы мәктуб сабаһ ахшам Ајзенкота тәгдим едиләҹәк.
Һерсогун офиси Ајзенкотун һөкумәти формалашдырмасы үчүн 28 ҝүн вахтынын олдуғуну, бу мүддәтин әлавә 14 ҝүн узадыла биләҹәјини дә ачыглајыб.
Бу ачыглама Нетанјаһунун јенидән һакимијјәтдә галмаг мәгсәдилә диҝәр партијалара мүраҹиәт едәрәк “Инди Исраилдә бирлик һөкумәти јаратмағын вахтыдыр” демәсиндән бир нечә саат сонра јајылыб.
Sizin rəyiniz